ГПСУ подсчитала, какое количество иностранцев въехало в Украину за пол года

Новости Украины:Госпогранслужба: За пол года в страну въехали более 4,5 млн иностранцев.

За шесть последних месяцев в Украину въехало почти 4,7 млн иностранных граждан, и только 12,5 тысячам было отказано в праве въезда.

Об этом сказал пресс-секретарь Государственной пограничной службы Украины Андрей Демченко на пресс-конференции в аэропорту "Борисполь", сообщает корреспондент Укринформа.

"Только за пол года в Украину въехало почти 4,7 млн иностранных граждан, и только 12,5 тысячам было отказано в праве въезда из-за разных причин", - сказал он.

Как ранее сообщало Минсоцполитики, в настоящее время за рубежом на постоянной основе работают около 3,2 миллиона украинцев.