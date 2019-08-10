Звездопад Персеиды 2019: когда можно увидеть астрономическое явление

Новости Украины:В августе нас ждет одно из красивейших астрономических явлений – звездопады Персеиды.

Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности.

Что такое звездопад Персеиды

То что часто называют звездопадом, на самом деле - метеорный поток. Каждое лето Земля проходит сквозь хвост кометы Свифта-Туттля, состоящего из пыли и частичек. Попадая в атмосферу нашей планеты, они раскаляются и быстро сгорают, оставляя яркие мелькающие вспышки. Если смотреть с поверхности Земли, кажется, что эпицентр "падающих звезд" сосредоточился в районе созвездия Персея, поэтому поток и назвали в честь героя греческих мифов.

Когда можно увидеть звездопад Персеиды

Они будут активными практически весь август – начиная с первых чисел и до 20 августа. Пик звездопадов ожидается в ночь с 12 на 13 августа. Именно тогда можно увидеть больше всего сгорающих в небе метеоров.

Их ожидается около 120 в час, или 2 в минуту, что довольно много. Начинать любоваться звездопадами стоит где-то с 10 часов вечера. Самыми зрелищными они будут между двумя ночи и четырьмя утра. Чтобы увидеть звездопад четко, стоит поехать на природу, подальше от огней города.

Астрологи считают, что этот звездопад Персеиды имеет огромную силу из-за своей высокой интенсивности. Поэтому смело загадывайте желание, когда увидите падающий метеор.