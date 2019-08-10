Сегодня годовщина начала боев за Иловайск: как это было в 2014

Новости Украины:Украинская армия в этот день шесть лет назад начались ожесточенные бои за Иловайск.

10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и вооруженными формированиями так называемой ДНР при активной поддержке вооруженных сил Российской Федерации за один из стратегически важных объектов Донбасса.

Получив контроль над Иловайском, который расположен в 25 км от Донецка, украинские войска могли бы отрезать поставки оружия и живой силы в оккупированный Донецк. Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов сепаратистов, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом.

12 августа украинские армейские части пытались захватить город с запада (со стороны Шахтерска), но не смогли - пророссийские наемники вели огонь из жилых домов, а также при мощной поддержке тяжелой артиллерии.

Как известно, вторая попытка штурма города началась 18 августа - тогда украинские военнослужащие смогли взять под свой контроль большую часть города, но после того, как 23-24 августа Россия ввела свои регулярные войска, 28 августа группировки ВСУ оказалось в окружении.

Тогда в Иловайский «котел» попали батальоны «Донбасс», «Днепр-1», батальоны МВД «Херсон», «Свитязь» и «Миротворец», «Шахтерск», а также сводная рота 93-й и 17-й бригад ВСУ. Уже 29 августа президент РФ выступил с предложением о гуманитарном коридоре, который, якобы, гарантирует нашим военным выход из Иловайска.

Но вся суть псевдомиротворческой инициативы главного идеолога войны на востоке Украины стала известна уже 30 августа, когда колонны украинских солдат во время выхода из города были коварно расстреляны российскими военными.

В историю бои за Иловайск, которые продолжались почти месяц, вошли под названием «Иловайский котел». Потери украинской армии под Иловайском стали одними из самых масштабных за все время боевых действий на востоке страны и побудили украинскую сторону согласиться на условия Минского перемирия, подписанного 5 сентября 2014 года в белорусской столице.