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Суббота, 10.08.2019
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
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Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги

Первая неделя патрулирования улиц нацгвардейцами: в МВД подвели итоги
15:21 Сегодня Телеграф Фото: МВД

Новости Украины:В полиции отчитались о первой неделе работы патрулей Нацгвардии.

Львиную долю правонарушений, выявленных пешими патрулями Нацгвардии во время первой недели несения службы по охране общественного порядка, квалифицированы по статье 309 Уголовного кодекса Украины.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

"За первую неделю несения службы по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей военнослужащие Национальной гвардии Украины самостоятельно выявили и задержали по подозрению в совершении уголовных преступлений 32 человека. Еще 19 человек были задержаны совместно с работниками Национальной полиции Украины во время участия в профилактических мероприятиях, в районе проведения операции Объединенных сил и местах летнего оздоровительного сезона", - говорится в сообщении.

Как отмечается, львиная доля таких правонарушений (задержаны 22 человека) квалифицирована по статье 309 "Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов без цели сбыта" Уголовного кодекса Украины.

По подозрению в совершении кражи гвардейцы самостоятельно и совместно с полицией задержали 10 человек.

В частности, в г. Кропивницком нацгвардейцы задержали мужчину, который находился в розыске за совершение уголовных преступлений, а именно по ст. 146 "Незаконное лишение свободы или похищение человека", 194 "Умышленное уничтожение или повреждение имущества" и 115 "Умышленное убийство" УК.

Также гвардейцы самостоятельно и совместно с полицией задержали трех граждан по подозрению в незаконном обращении с оружием, боевыми припасами или взрывчатыми веществами, 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение", 7 человек - по ст. 296 "Хулиганство", 6 человек - по ст. 125 "Умышленное легкое телесное повреждение" и 2 человека - ст. 289 "Незаконное завладение транспортным средством".

По подозрению в совершении административных правонарушений в течение недели гвардейцы задержали 474 человека, 289 человек - самостоятельно, 185 - совместно с сотрудниками Нацполиции Украины.

Как сообщалось, с 1 августа военнослужащие Национальной гвардии выполняют задачи по охране общественного порядка в составе самостоятельных пеших патрулей, а не исключительно совместно с сотрудниками Национальной полиции. По образцу европейской системы обеспечения порядка и безопасности на улицах городов, гвардейцы будут работать без полицейских, но в полном взаимодействии между подразделениями. Принципиально, что решение о привлечении гвардейцев к патрулированию будет принимать руководитель территориального органа полиции. Планирование маршрутов патрулирования проводится в зависимости от криминогенной ситуации в конкретном населенном пункте.

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Поручение о привлечении сил и средств Нацгвардии к самостоятельному патрулированию населенных пунктов страны в конце июля 2019 года подписал министр внутренних дел Украины Арсен Аваков. В общем, на дежурство заступили более 2000 военнослужащих Национальной гвардии.

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МВД, Нацгвардия, Нацполиция, Патрули.
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