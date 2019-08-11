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Воскресенье, 11.08.2019
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и "Шахтер" - "Динамо"
Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и "Шахтер" - "Динамо"
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Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и "Шахтер" - "Динамо"

Итоги 10 августа: Годовщина начала боев за Иловайск, протесты в РФ и "Шахтер" - "Динамо"
07:10 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:Годовщина начала боев за Иловайск. Подготовка ко Дню Независимости. Украина и Турция будут создавать современное оружие. Протесты в России. Матч "Динамо" - "Шахтер".

В этот день шесть лет назад начались ожесточенные бои за Иловайск.

10 августа 2014 года начались первые боевые столкновения между украинскими военными и вооруженными формированиями так называемой "ДНР" при активной поддержке вооруженных сил Российской Федерации за один из стратегически важных объектов Донбасса.

Получив контроль над Иловайском, который расположен в 25 км от Донецка, украинские войска могли бы отрезать поставки оружия и живой силы в оккупированный Донецк. Целью военной операции было уничтожение укрепрайонов и блокпостов сепаратистов, установление полного контроля над важным стратегическим плацдармом.

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12 августа украинские армейские части пытались захватить город с запада (со стороны Шахтерска), но не смогли - пророссийские наемники вели огонь из жилых домов, а также при мощной поддержке тяжелой артиллерии.

План мероприятий на День Независимости

В Офисе президента Украины согласовали план праздничных мероприятий по случаю 28-й годовщины Независимости Украины, который предусматривает минуту молчания по погибшим защитникам страны, музыкальный флешмоб и Марш при участии воинов и ветеранов.

В памятном мероприятии вместе с президентом Украины Владимиром Зеленским и его семьей также примут участие родные и близкие погибших защитников независимости Украины, ветераны АТО, дети. Они возложат цветы на месте гибели Героев Небесной Сотни и завяжут сине-желтые ленты вокруг.

Украина и Турция буду совместно создавать современное вооружение

Госкомпания "Укрспецэкспорт", входящая в состав "Укроборонпрома", и турецкая компания Baykar Defence, которая является одним из ведущих производителей беспилотников, создали совместное предприятие в сфере высокоточного оружия и аэрокосмических технологий.

Главная задача совместного предприятия - объединить мощности оборонных комплексов двух стран для серийного производства новых образцов современного вооружения для собственных армий.

Это позволит отойти от классических контрактов по купле-продаже вооружений, к принципиально новому уровню сотрудничества - синергии оборонных технологий и сочетание передовых разработок Турции и Украины.

Протесты в России

В Москве состоялся митинг в поддержку независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы, против полицейского произвола и политических репрессий. В то же время, в ряде российских городов прошли акции солидарности со столицей.

 

По данным МВД РФ на митинг вышли 15 тысяч человек, по данным "Белого счетчика" - почти 50 тысяч. 

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После завершения акций в Москве "ОМОН" приступил к массовым задержаниям участников акций протеста.

 

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Среди задержанных оказалась и юрист Фонда борьбы с коррупцией Любовь Соболь, которая стала одним из независимых кандидатов в депутаты Мосгордумы. В середине июля из-за решения комиссии Соболь объявила голодовку и держит ее до сих пор. 7 августа ЦИК окончательно отказал политику в регистрации на выборы.

 

"Шахтер" - "Динамо"

Горняки отпраздновали победу со счетом 2:1, благодаря чему возглавили турнирную таблицу.

Счет в поединке был открыт на 21-й минуте — Жуниор Мораес пяткой филигранно замкнул передачу с фланга в исполнении Манора Соломона. Но уже к перерыву Динамо восстановило статус-кво — ударом головой отличился Жерсон Родригес, для которого этот мяч стал дебютным в футболке киевлян.

Победу команде Луиша Каштру принес Марлос, который своим ударом поставил точку в матче на 64-й минуте.

Таким образом, Шахтер стал единоличным лидером чемпионата — на счету Горняков максимальные девять очков после трех проведенных туров. Сравняться с ними может Колос, который завтра дома будет принимать Зарю.

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Все по теме:

Турция, Москва, Россия, День Независимости, ФК Динамо К, Шахтер, Протесты, Донбасс, Укрспецэкспорт, Иловайск, ОРДЛО, Baykar Defence, Любовь Соболь.
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