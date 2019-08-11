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Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник

Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник

Приметы и обряды на 11 августа - Калинов день, Калинник
08:05 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:В одиннадцатый день августа особенное место занимали ритуалы и действия, связанные с калиной.

11 августа православные христиане почитают память Каллиника Киликийского, но в народе этот праздник называют просто — Калинник. Святой принял мученицкую смерть, но все время до этого он посвятил христианству и не отрекся от религии, даже когда под угрозой была его жизнь.

Также известно, что в старину день 11 августа называли Туманником, поскольку утром в Калинов день часто случались туманы, и с ними даже были связаны некоторые народные приметы.

В этот день случаются первые морозы, которые в народе называют калинниками, и в народе говорят: "Пронеси, Господи, Каллиника мороком (туманом), а не морозом". Морозов этих боялись - ведь и хлеб часто еще бывает не убран до конца, и другие культуры еще в поле, яблоки висят на ветвях. Название этого дня произошло не от ягоды калины, а от слов "калить", "закаливать", которые традиционно связывались с калеными морозами.

Считалось, что с этого дня перелетные птицы начинают собираться в стаи, чтобы готовиться к отлету.

На Руси Калинник был также связан с очень похожей по звучанию ягодой калиной, которая созревала как раз к этому времени. Предки считали калину символом непорочной красоты и чистоты помыслов, а горечь ягод ассоциировалась с горькой судьбиной девушки, которую отдали замуж без любви. Обычно калину использовали в лечебных целях, поскольку было известно, что эта ягода помогает при нервных заболеваниях, болезнях желудка, повышает свертываемость крови и укрепляет иммунитет. Также из калины 11 августа готовили компоты, кисели и даже мармелад с пастилой, поскольку ягода обладает желирующими свойствами. В Калинов день выпекали и пироги с начинкой из калины. 

Для сохранения женской красоты обязательно следовало спозаранку умыться утренней росой из калиновых листьев. Считалось, что калина – это девушка, которая от горя превратилась в куст с горькими ягодами. Ее хотели разлучить с любимым и насильно выдать замуж. Чтобы не покориться, несчастная предпочла стать растением.

Для избавления от недугов следовало прислониться к стволу калины и напитаться силами от нее.

Знаменательные события в истории: 11 августа 2019 года

Народные приметы

  • На Каллиника туман - урожай на ячмень и овес.
  • Если спелый овес во второй раз зазеленеет - осень будет ненастной.
  • Если закалинит (похолодает), так и в начале сентября утренники будут холодными.
  • Если на Калинов день не будет заморозков, так и Лука (5 сентября) не заморозит.
  • Калина не заклинит, так и Лупа не залупит.
  • Коли на Каллиника туманы, припасай косы про овес с ячменем.
  • Вечерами и ночами зарницами калинник грозит, осенние грозы насылает.
  • Каллиник мороками - неблагополучное время для пчел; в мороке пчеле ходу нет.
  • Серафима на поле собирает зарницы, а жницы - рожь да пшеницу.
  • Если ягод и орехов много, а грибов мало - зима будет снежной и суровой.
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