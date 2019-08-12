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Корь возвращается: за неделю заболели 260 украинцев

Корь возвращается: за неделю заболели 260 украинцев
18:59 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:За неделю корью заболели 260 человек, больше всего - в Киеве.

За последние семь дней - с 28 июля по 9 августа - корью в Украине заболел 261 украинец, наибольшее количество новых случаев - в столице.

Об этом сообщает Министерство здравоохранения.

"В течение 32-й недели 2019 года корью заболел 261 человек - 168 взрослых и 93 ребенка. Больше всего новых случаев кори зарегистрировано в Киеве (41 больной: 34 взрослых и 7 детей), Киевской (20: 17 взрослых и 3 детей), Херсонской (18: 14 взрослых и 4 ребенка), Хмельницкой (17: 9 взрослых и 8 детей) и Волынской (15: 7 взрослых и 8 детей) областях", - говорится в сообщении.

Отмечается, что с начала года (с 28 декабря 2018 года по 9 августа 2019 года) корью заболели 57107 человек - 26910 взрослых и 30197 детей.

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"В результате осложнений, обусловленных корью, умерли 18 человек. В течение вспышки, с лета 2017 года, корью заболели 115 тысяч человек, 39 из которых умерли. С началом учебного года заболевание снова растет, особенно среди детей, поэтому важно защитить себя и сделать прививки ребенку до начала обучения. Для надежной защиты от болезни все дети должны своевременно получить как первую, так и вторую дозу вакцины против кори", - отметили в ведомстве.

Там также подчеркнули, что все регионы обеспечены вакцинами КПК (против кори, паротита и краснухи) производства Бельгии и США.

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Минздрав, Болезнь, Корь.
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