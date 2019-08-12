Новости Украины:В Харькове установили скульптуру академика Вернадского, который варит борщ.

В харьковском саду Шевченко появилась скульптура выдающегося ученого — естествоиспытателя академика Владимира Вернадского, который готовит борщ. Рядом с ним — собака, выпрашивающая угощение.

Автор бронзовой композиции - скульптор, доцент кафедры скульптуры Харьковской государственной академии дизайна и искусств заслуженный деятель искусств Украины Александр Ридный, который работал над скульптурой вместе с Анной Ивановой, сообщает UA: ХАРЬКОВ.

"Академик Вернадский - один из трех композиций, над созданием которой работали около года. Это довольно большой проект. Он называется «Сад Тараса Григорьевича Шевченко». Замысел и сама идея концепции - это мэра (Геннадия Кернеса - ред.), чтобы сделать скульптуры наших знаменитых харьковчан. Была поставлена такая задача, чтобы это были не памятники. Чтобы это были скульптуры без постаментов. Ну, и выбрали такой сюжет. Он (Вернадский - ред.) кроме того, что был ученый большой, еще и любил готовить иногда и готовил борщ по рецепту своей бабушки, который в семье его дочь Нина называла кременчугский борщ. И вокруг этого выросла эта композиция", - подчеркнул Александр Ридный.

После реконструкции в саду Шевченко ранее установили две скульптуры авторства Ридного и Ивановой. Эти композиции посвящены художнику Илье Репину и театральному режиссеру Лесю Курбасу.

Впоследствии, по словам скульптора, на аллеях сада появятся актер Леонид Быков, певцы Марк Бернес и Клавдия Шульженко, композитор Исаак Дунаевский.

Работы Александра Ридного есть в национальном художественном музее Украины, Германии, Франции, Великобритании, Польши и Японии.