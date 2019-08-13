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Суд завтра рассмотрит жалобу защиты Вышинского на продление ареста

Суд завтра рассмотрит жалобу защиты Вышинского на продление ареста
00:37 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Twitter

Новости Украины:Подольский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения.

Киевский апелляционный суд во вторник, 13 августа, рассмотрит жалобу защиты руководителя "РИА Новости-Украина" Кирилла Вышинского на решение Подольского райсуда. Об этом сообщает пресс-служба Прокуратуры Автономной Республики Крым в Facebook.

"13 августа 2019 года в 11:00 в Киевском апелляционном суде будет рассматриваться жалоба стороны защиты на решение Подольского районного суда города Киева о продлении содержания под стражей руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина»", - говорится в сообщении.

Как сообщалось, 19 июля Подольский райсуд Киева отказал в удовлетворении ходатайства защиты Вышинского об изменении ему меры пресечения и в то же время принял решение продлить еще на 60 суток срок содержания руководителя «РИА Новости-Украина» под стражей без определения размера залога.

Как известно, 6 марта 2019 года прокуратура АР Крым по результатам досудебного расследования направила в Подольский районный суд города Киева обвинительный акт в отношении руководителя незарегистрированной организации «РИА Новости-Украина» Кирилла Вышинского, которого обвиняют в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 28; ч. 3 ст. 109; ч. 2 ст. 110; ч. 1 ст. 111; ч. 2 ст. 28; ч. 1 ст. 32, ч. 1 ст. 161; ч. 1 ст. 263 Уголовного кодекса Украины (государственная измена, распространение материалов с призывами к насильственному изменению и свержению конституционного строя, захвата государственной власти по предварительному сговору группой лиц, распространение материалов с призывами к совершению умышленных действий с целью изменения границ территории и государственной границы Украины в нарушение порядка, установленного Конституцией Украины совмещенном с разжиганием национальной вражды и ненависти, на унижение национальной чести и достоинства, приобретение и хранение огнестрельного оружия).

Вышинского задержали в Киеве 15 мая 2018 года. По результатам следственных действий были получены доказательства того, что информация, размещенная на интернет-ресурсе "РИА Новости-Украина", содержит призывы, направленные в ущерб суверенитету, территориальной целостности и неприкосновенности Украины, государственной и информационной безопасности.

Вышинского арестовали без права внесения залога и объявили подозрение в государственной измене. Ему грозит до 15 лет лишения свободы. На заседании суда Вышинский заявил, что выходит из украинского гражданства, и обратился к президенту РФ Владимиру Путину относительно защиты.

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Суд, Жалоба, Защита, Подольский райсуд, Кирилл Вышинский.
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