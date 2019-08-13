Маковей 2019: что можно и что нельзя делать на Медовый спас

Новости Украины:Успенский пост, проведенный по всем правилам, дарит новую жизнь, позволяя снять с себя "груз прошлого".

Пост — не расплата за грехи, а милость, ниспосланная Господом, чтобы провести с Ним дни молитвы и аскезы.

Чтобы Успенский пост 2019 года прошел с пользой для души и тела, православному человеку надо подойти к его организации со всей ответственностью. Особенно это касается новоначальных православных, которые только обрели Господа и еще не имеют опыта воздержания. Увы, но часто можно встретить такое, когда от незнания люди взваливают на себя непомерную ношу, после чего разочаровываются и в посте, и в православии. Такое происходит из-за неопытности и незнания того, что можно и что нельзя делать в пост.

Что можно делать, или 5 главных правил Успенского поста

1. Принятие. В первую очередь нужно ознакомиться с предысторией поста и понять, что начинать путь очищения никогда не поздно. Когда человек привыкает быть частью церкви, ограничения поста перестают тяготить, жизнь наполняется светом и радостью.

2. Молитва. Важное значение в Успенский пост обретает молитва — как домашняя, так и храмовая. В особые дни церкви наполняются светлыми богослужениями. Страстные покаянные молитвы не оставят равнодушными ни одного святого, особенно если речь идет о Богородице. Поэтому с 14 по 27 августа 2019 года старайтесь ходить в церковь как можно чаще.

Молитва необходима верующим для очищения от греховности, укрепления веры. Молиться следует даже перед каждым приемом пищи. Священнослужители советуют читать молитву "Отче наш", переданную самим Христом. Любую молитву можно продлить своими словами, главное, чтобы они шли от чистого сердца.

3. Смирение. Во время двухнедельного воздержания важно соблюдать особую осторожность в проявлении своих эмоций, чтобы сохранить жизнь тихой и счастливой, а сердце добрым и открытым для Господа. Праведная, кроткая Преподобная Богородица являет собой пример истинной любви и смирения. Она показала, что слова, исходящие из уст, призваны славить Бога, помогая с Его помощью родным и близким.

4. Мера. Важно правильно определить меру поста. Если вы только делаете первые шаги, не стоит начинать пост по всей строгости устава. Излишнее рвение не менее пагубно, чем полное отречение. Определиться с мерой поможет священник или более опытные православные люди. Организация постного рациона и досуга — это задача тех, кто его соблюдает. Поэтому если кто-то из вашей семьи не постится — не нужно их заставлять следовать своему примеру. Человек только невзлюбит пост и все, что с ним связано.

5. Забота о ближних. Господь учил нас заботиться о ближних, творить добро и быть добрее друг к другу. Обо всем этом следует помнить. Богоугодные дела встают во главу угла в такие дни. Также помните: если в вашей семье существуют какие-либо традиции совместных вечеров — не нарушайте их, если они важны для ваших любимых. Например, если принято смотреть добрые фильмы по выходным, играть в настольные игры — ради любви к ближним можно оставить такие традиции.

Успенский пост: что делать нельзя

1. Празднословие. Не только гнев, злость и раздражение, но и словоблудие считается грехом. Гневливый язык — сущее зло, которое сложнее всего победить. Редакция сайта dailyhoro.ru советует больше времени проводить подле икон Богородицы, помогающих концентрироваться на смысле поста и соединения с Богом. Ваши слова должны быть отголосками посланий Господа. Через Библию нам было предупреждение: сказанные слова в праздности понесут ответ в Судный день.

2. Своеволие. Не прав тот, кто во время поста живет по своей воле. Все мы в руках Господа, а он требует от нас очищения в дни говения. Православные не останавливаются только на ограничениях в еде. Ограничивается просмотр телевизора, использование интернета, общения в социальных сетях. Не к месту в пост развлекательные мероприятия, которые с легкостью можно перенести на время, когда постные дни закончатся.

3. Вред здоровью. Пост ни в коем случае не должен нанести вред вашему здоровью. Если по каким-то медицинским причинам вам необходимо полноценно питаться — следуйте указаниям врача.

Часто встречаются люди, которые якобы придерживаются поста, но при этом не ходят в церкви, не приступают к Таинствам, не имеют понятия о смысле поста. Такой пост — не что иное, как диета, не несущая никакой пользы. Ограничения в еде нужны лишь для того, чтобы облегчить духовную работу. Пост — время для возвышенных целей: чтения Библии, молитв, посещения служб, помощи ближним. Только так душа очистится от греха и придет благодать.