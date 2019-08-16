Савченко ответила на критику об освобождении террориста

Новости Украины:Бывший нардеп ответила Аброськину за оскорбление "закона Савченко".

Народный депутат VIII созыва Верховной Рады Надежда Савченко отреагировала на приговор корректировщика обстрела Мариуполя Валерия Кирсанова и заявила, что за менее серьезные ложные обвинения в России ей грозило 22 года тюрьмы.

Об этом сообщает Facebook-страница Надежды Савченко.

Кроме того, Савченко отреагировала на слова первого заместителя председателя Нацполиции Вячеслава Аброськина, который назвал "закон Савченко" "позорным", ведь 15 августа Кирсанов вышел на свободу, потому что попал под действие закона.

"Дали обвиняемому всего лишь 9 лет! Это за 30 погибших и 117 раненых ... Тогда как мне в РФ за псевдо-корректировки и двух погибших дали 22 года! И ты Слава (Аброськин – ред.) говоришь виноват "закон Савченко". Да, ты прав, теперь все вы несете за него ответственность...

Посадите в тюрьму всех депутатов предыдущего созыва, которые голосовали за так называемый "закон Савченко" и перестаньте спекулировать именем Савченко".