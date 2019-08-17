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Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки
Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки

Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки

Приметы и обряды на 17 августа - Авдотьи-сеногнойки
07:45 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:17 августа Православная церковь почитает память святой мученицы Евдокии, жившей в IV веке.

Евдокия была знатной римлянкой, но попала в плен к персидскому царю Сапору вместе с 9000 христиан. Пленников отвели в город Визаду в Персии.

Здесь Евдокия обратила ко Христу многих персидских женщин, за что ее предали мучению. Начальник персидских волхвов заставлял святую отречься от Христа, но она отказалась, после чего была предана истязаниям. Святая стойко выдержала все мучения и не отреклась от своей веры, тогда ее бросили в темницу, а позже обезглавили.

Еще в этот день почитается память семи Эфесских отроков: Антонина, Иамвлиха, Константина, Максимилиана, Мартиниана, Моанна. Они жили в III веке и изначально были воинами, но обратившись в веру, покинули войско. За этот поступок их заживо замуровали в пещере, чтобы они умерли от голода и жажды. Чтобы память о мучениках сохранилась, два сановника, которые присутствовали при закладке входа и являлись тайными христианами, вложили в кладку две оловянные дощечки, на которых были написаны имена отроков и обстоятельства их смерти.

17 августа по народному календарю: Авдотьи-сеногнойки, Авдотьин день, Авдотья, Евдокия, ягодница, Евдокия-огуречница, сладостница, малинуха, малиновка, семь отроков Эфесских, день семи отроков.

Традиции

В этот день собирают последние огурцы, собирают лук и чеснок. Считалось, что с Авдотьи-сеногнойки начинают идти дожди, вредные для сена, поэтому его надо как можно быстрее убрать с лугов. Сено надо было очень хорошо высушить, но оно даже в копнах может испортиться от непогоды, поэтому и говорили: "В долгах не деньги, в копнах — не сено". Про дождь на Авдотью говорили: "Не идет, где просят, а идет, где косят. Не идет, где жнут, а идет, где ждут".

Знаменательные события в истории: 17 августа 2019 года

Приметы 17 августа

  • Семь отроков семь дождей несут.
  • Если на Авдотью гроза — сена будет за глаза.
  • Если на Авдотью сильные росы — льны будут серы и косы.
  • Какова Авдотья — таков и ноябрь.
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