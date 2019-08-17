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17 августа - Всемирный день бездомных животных

17 августа - Всемирный день бездомных животных
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Эта дата не является праздником. Скорее ее установили, чтобы напомнить обществу о проблеме огромного количества животных, которые живут без крыши над головой.

Сегодня, 17 августа, отмечают Всеукраинский день бездомных животных.

Известно, что впервые законы о защите животных появились в Великобритании в 1822 году. Сейчас самое гуманное законодательство в отношении животных существует в Австрии.

Один из самых прогрессивных законов по защите животных был принят в 1939 году в нацистской Германии. В нем говорилось, что "в новом Рейхе нет ни малейшего места для жестокости по отношению к животным".

Знаменательные события в истории: 17 августа 2019 года

Всемирный день бездомных животных отмечают ежегодно в третью субботу августа. Он был введен в 1992 году при поддержке Международного общества по правам животных (ISAR).

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Собаки, Животные, Коты, Приют, 17 августа, Всемирный день бездомных животных.
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