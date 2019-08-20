Именины (День Ангела) Петра: значение имени и поздравления

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Имя Петр имеет древнегреческое происхождение, в переводе означает "камень", "скала", также трактуют как "твердый", "надежный", "непоколебимый". От мужского имени Петр было образовано женское имя Петра (Пьетра, Пьера), а у славянских народов также можно встретить имена Петрана и Петрия. У имени Петр есть множество аналогов в различных странах.

Это имя носил христианский святой – апостол Петр, являющийся покровителем рыбаков и многих городов. Среди католиков этот святой считается первым папой Римским. Имя Петр дал ему Иисус, а само имя возникло от прозвища Кифа, которое на арамейском языке означает "камень". Для имени Петр будут указаны православные именины. Католические именины можно посмотреть у аналога имени Петр – Педро.

Обладатель имени Петр мужественный мужчина, хотя временами может вести себя очень авторитарно, с трудом скрывает свою эмоциональную природу. При этом он приятный, нежный, темпераментный и щедрый, сердечный человек. Образ, который Петр пытается донести до других, является правильным, показательным, с его точки зрения, ему нужно, чтобы им восхищались и признавали его достоинства. Для достижения этой цели он проявит всю свою непоколебимую волю, это будет одно из его высших устремлений, ради которого он будет готов сделать почти все.

Петр достаточно неплохой работник, но его работоспособность зависит от уровня мотивации и от его настроения. Обладатель этого имени обладает всеми необходимыми качествами организации, однако не всегда это удается ему хорошо. Он гордится и даже немного тщеславен, хотя остается обезоруживающе наивным. если его достижения в соответствии со своими целями совпадают, то из этого может выйти толк. Петр может показаться самонадеянным, эгоцентричным и вспыльчивым, хотя это еще не значит, что он станут менее застенчив.

Было бы предпочтительно, чтобы у маленького Петра были братья или же сестры, чтобы родители поощряли их к участию в групповой деятельности, поскольку мальчик Петя может подумать, что мир вращается вокруг него. Это позволит ему узнать о себе побольше и проявить определенные таланты при участии в коллективной работе, что скажется в благоприятную сторону, так как не будет затронуто его чувство инициативы и желание быть лидером. Театральный кружок поможет мальчику развить его способности.

Поздравления

Поздравляю с праздником, Петр! Желаю всегда верного пути, надежных друзей и товарищей, легкости и надежности. Пусть всегда будет уверенность в завтрашнем дне, крепкая любовь в сердце и в семье. Достатка, удачи и разнообразия перспектив!