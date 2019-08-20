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Вторник, 20.08.2019
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Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины

Военнослужащие получат премию ко Дню Независимости Украины
10:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Министр обороны Степан Полторак подписал указ о выплате премий военнослужащим ВСУ ко Дню Независимости Украины в размере 1-2 тыс грн.

Министр обороны Украины Степан Полторак подписал приказ о выплате денежной премии военнослужащим ВСУ по случаю 28-й годовщины Независимости Украины.

"Военнослужащие, в том числе и срочной службы, и курсанты получат по 1 тыс. гривень, военнослужащие, которые в 2019 году привлекались к выполнению задач в составе подразделений Объединенных сил, и те, кто сейчас защищает территориальную целостность государства на Востоке - по 2 тыс. гривень", - сообщил Полторак на своей странице в Фейсбук утром во вторник.

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Ранее сообщалось, министр обороны Степан Полторак вместе из советниками стран-членов НАТО обсудил реформы оборонной сферы Украины.

Напомним, представители ветеранских организаций, волонтеры и Союз семей погибших героев анонсировали проведение в День Независимости, 24 августа, Марша защитников Украины.

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Минобороны, Донбасс, ВСУ, Степан Полторак, АТО, ООС.
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