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Бекирову назначили повторную медэкспертизу

Бекирову назначили повторную медэкспертизу
14:06 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Адвокат Бекирова Алексей Ладин сомневается, что новые выводы комиссии будут обоснованны.

В среду незаконно обвиняемому в хранении боеприпасов Эдему Бекирову назначили новую судебно-медицинскую экспертизу, которая должна установить, может ли он по состоянию здоровья находиться в СИЗО.

Об этом сообщает ”Крым.Реалии” со ссылкой на адвоката Алексея Ладина.

"Насколько обоснованными будут выводы комиссии, покажет время. По крайней мере, в материалах дела и у всех заинтересованных лиц имеется независимое медицинское заключение, которое было сделано двумя докторами наук, о том, что у Эдема Бекирова имеются болезни, препятствующие содержанию под стражей", – сказа Алексей Ладин.

Апелляцию защиты Бекирова удовлетворили

Сам Бекиров во время перерыва в судебном заседании в разговоре с адвокатами высказывал сомнение, что судмедэкспертиза признает его состояние здоровья не соответствующим для содержания в СИЗО.

Накануне "суд" в оккупированном Крыму удовлетворил апелляционную жалобу адвоката Эдема Бекирова и постановил вернуть дело для рассмотрения по существу в Центральный «райсуд» г. Симферополя, что исключает этапирование политзаключенного в Красноперекопск.

Денисова: "Дело Бекирова" будет возвращено для рассмотрения в суд Симферополя

Как сообщалось ранее, 12 декабря 2018 на админгранице с оккупированным Крымом был задержан 57-летний крымский татарин, гражданин Украины Эдем Бекиров. По сфабрикованному обвинению его обвинили в незаконном обороте взрывчатых веществ и боеприпасов и в настоящее время находится в Симферопольском СИЗО. Бекиров — инвалид 1 группы, у него ампутирована нога и он страдает от нескольких тяжелых болезней, в том числе, сахарного диабета.

11 июня Европейский суд по правам человека обязал Россию немедленно поместить политзаключенного в больницу, однако его до сих пор содержат в СИЗО г. Симферополя.

8 августа мера пресечения в виде содержания под стражей Бекирову была продлена до 11 октября.

Красноперекопский "районный суд", подсудимый заявил, что готов отказаться от еды и лекарств, поскольку не переживет этапирования.

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Крым, Суд, Медэкспертиза, Политзаключенный, Эдем Бекиров.
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