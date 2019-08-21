В НАБУ проверили возможною растрату средств на фильм с Зеленским в главной роли

Новости Украины:Растраты государственных средств, выделенных "Кинокварталу" на фильм "Я, ты, он, она", в НАБУ не обнаружили.

Национальное антикоррупционное бюро Украины (НАБУ) в июле прекратило уголовное производство, открытое по факту возможной растраты Госкино государственных средств, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она", снятого ООО "Киноквартал", которая в то время принадлежала ныне президенту Украины Владимиру Зеленскому.

"Указанное уголовное производство закрыто 8 июля 2019 года..., учитывая то, что во время осуществления досудебного расследования по указанному факту не было обнаружено никаких данных, которые бы указывали на наличие в действиях служебных лиц Госкино и представителей ООО "Киноквартал" признаков состава уголовного правонарушения", - сообщили агенству "Интерфакс-Украина" в НАБУ в среду.

Как сообщалось, в конце апреля текущего года НАБУ открыло уголовное производство по факту возможной растраты средств Госкино, выделенных на создание фильма "Я, ты, он, она".

Ранее основатель общественной организации "Союз добровольцев" Максим Мазурок рассказал, что организация обращалась в НАБУ о вероятном совершении преступления по ч.5 ст.191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) ООО "Киноквартал" и Госкино, но уголовное производство не было открыто. В связи с этим общественная организация обратилась с жалобой в Соломенский райсуд Киева, и суд обязал НАБУ по поводу этого вероятного правонарушения открыть уголовное производство.

По мнению общественника, компания "Киноквартал" снимая фильм "Я, ты, он, она" за средства госбюджета, не выполнены условия, так как якобы фильм был снят на русском языке, а не на украинском.

В фильме "Я, ты, он, она" Зеленский является одним из режиссеров и продюсеров, а также сыграл одну из главных ролей. Картина вышла в украинский прокат 27 декабря 2018 года.

ООО "Киноквартал" в настоящее время принадлежит первому помощнику президента Украины Сергею Шефиру, который ранее был художественным руководителем, сценаристом и продюсером "Студии Квартал-95". До апреля 2019 года ООО находилось в собственности самого Зеленского.