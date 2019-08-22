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ВМС Украины подготовили сюрприз ко Дню Независимости

ВМС Украины подготовили сюрприз ко Дню Независимости
14:22 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Ко Дню Независимости Украины всех желающих будут пускать на флагман ВМС "Гетман Сагайдачный".

По случаю Дня Государственного Флага Украины и Дня Независимости Украины Военно-Морские Силы приглашают приобщиться к флешмобу «Быть украинцем - почетно. Спасибо защитникам Украины!» и посетить корабли ВМС Украины на Морском вокзале.

Об этом говорится в сообщении пресцентру Командование Военно-Морских Сил Вооруженных Сил Украины.

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"До осмотра будут открыты фрегат "Гетман Сагайдачный", малый бронированный артиллерийский катер «Аккерман» и артиллерийский катер "Скадовск".

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Экскурсии бесплатные и будут проходить 23-24 августа с 11:00 до 18:00. Для посещения обязательно иметь при себе документы, удостоверяющие личность", - говорится в сообщении.

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Гетьман Сагайдачный, ВМС Украины, День независимости Украины, День независимости Украины-2019.
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