Власова уволили из должности главы Одесской таможни

Новости Украины:Экс-глава ГФС Александр Власов был уволен из должности главы Одесской таможни.

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Увольнение Власова с должности подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.