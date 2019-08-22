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Власова уволили из должности главы Одесской таможни

Власова уволили из должности главы Одесской таможни
15:56 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Экс-глава ГФС Александр Власов был уволен из должности главы Одесской таможни.

Экс-глава Государственной фискальной службы (ГФС) Александр Власов уволен с должности главы Одесской таможни.

Увольнение Власова с должности подтвердил врио главы ГФС Денис Гутенко.

Зеленский потребовал у главного фискала Власова заявление об увольнении

Кабмин назначил директора департамента таргетинга и управления таможенными рисками ГФС Гутенко врио главы ведомства после того, как уволил с этой должности Власова. При этом Власов оставался главой Одесской таможни.

Напомним, президент Украины Владимир Зеленский потребовал от исполняющего обязанности председателя Государственной фискальной службы Александра Власова написать заявление об увольнении.

 

 

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Одесская область, ГФС, Александр Власов, Денис Гутенко.
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