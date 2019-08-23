Зеленский высказался касательно ликвидации Министерства по делам ветеранов

Новости Украины:Президент назвал информацию о якобы ликвидации министерства «позорными слухами».

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что Министерство по делам ветеранов не будет ликвидировано.

Об этом он сказал во время открытия Международного ветеранского и волонтерского форума в Киеве.

«Министерство по делам ветеранов никто не будет ликвидировать», - заверил Зеленский.

Президент назвал информацию о якобы ликвидации министерства «позорными слухами».

«Наше государство и независимость существует благодаря вам (ветеранам войны на Донбассе). То, что вы сделали для Украины, для независимости Украины, для защиты нашего суверенитета, это просто бесценно», - отметил он.

Кроме того, Зеленский призвал ветеранов предложить кандидатуру будущего министра по делам ветеранов. «Мы ждем от вас кандидатуру. Я не хочу сам выбирать эту кандидатуру, я хочу, чтобы вы нам дали кандидатуру, которая действительно может возглавить министерство», - заявил он.

Как известно, сейчас Министерство по делам ветеранов возглавляет Ирина Фриз.