Сытник: В "деле Мартыненко" на суд давили высокопоставленные чиновники

Новости Украины:На судебном заседании по делу экс-нардепа Мартыненко, в зале суда находилось три действующих министра.

В ходе судебного заседания по избранию меры пресечения экс-нардепу Николаю Мартыненко в зале суда находились 18 нардепов и три действующих министра, которые осуществляли "непосредственное давление на судью".

"Я не хотел бы говорить о коррумпированности судей, здесь нужно говорить еще и о незащищенности судей перед определенными процессами. Возвращаясь к делу Мартыненко - когда слушался мера пресечения, в зале судебного заседания находилось 18 членов парламента и три действующих министры, осуществляли непосредственное давление на судью".

"В таких условиях действительно очень трудно осуществлять правосудие", добавил он.

Сытник отметил, что по делам НАБУ ни один оправдательный приговор не вступил в силу.

"Еще ни одно дело не развалено, потому что ни одно решение не вступило в силу, ни один оправдательный приговор не вступил в силу. И это только первая инстанция", - заявил глава НАБУ.