Именины (День Ангела) Алексея: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Алексей защищает своего владельца от различных неприятностей и передряг.

Большой отпечаток на всю его жизнь накладывает его детство, семья в которой он жил. С ним всегда приятно вести беседу, потому, что он умеет слушать и знает, когда нужно что-нибудь посоветовать. Более того, Алексей искренне переживает за других людей и старается оказать им помощь в любой ситуации, отзывчив. Он предпочитает доказывать свои слова поступками.

Алексеи всегда выполняют ту или иную работу, и выполняют старательно даже самую нудную работу. Поэтому Лёша и добивается всегда успеха, за какую бы работу он не взялся.

Алексея по праву можно назвать индивидуальностью, которая всегда имеет собственное мнение. Вместе с тем Алексеи являются творческими людьми. Больших успехов добиваются в творческой работе.

Алексей хороший семьянин, он практически во всем уступает жене, поэтому и ссоры практически отсутствуют. Правда, если дело серьезное он всегда выскажет свое мнение и будет отстаивать его до конца. Тщательно выбирают себе жен, последние должны быть очень аккуратными и опрятными. В противном случае, у них нет шансов.

Поздравления

Поздравляем, Алексей.

Не печалься, не болей.

В жизни будет все путем,

Только сделай ход конем.

Пусть решаются задачи,

Пусть сопутствует удача,

Никогда не падай духом,

Ни пера тебе ни пуха.

Не теряйся без причин,

Выбирайся из пучин.

Ведь мужчина ты, боец,

Будь по жизни молодец.

С днем ангела, Леха, тебя поздравляю,

Здоровья и радости в жизни желаю,

Еще я удачи хочу пожелать,

И не было времени чтоб унывать.

И чтоб новый день приносил вдохновенье,

Лишал тебя грусти, чтоб было везенье.

Хочу я удачи тебе пожелать,

Сомнений и горестей в жизни не знать.

Дорогой мой Алексей, поздравляю тебя от всей души. Хочу тебе пожелать, чтобы ты по жизни всегда оставался защитником, как предначертано судьбою твоего имени: защитником своих родных, защитником своих идей и своих достижений, своей любви и своего счастья. Будь уверен в себе, безумно счастлив и удачен.

Уважаемый, любимый,

Самый лучший Алексей,

Мы тебе желаем счастья,

Понимания друзей,

Будь настойчивым и смелым,

Только разум не теряй,

Добивайся своих целей,

Их легко ты покоряй,

Оставайся мудрым, честным,

Самым добрым из людей,

Ты побед достоин, Леха,

Наш прекрасный Алексей!

Леха, поздравляю тебя. Желаю быть активистом и оптимистом, целеустремленным человеком и разносторонней личностью, импозантным мужчиной и успешным деятелем, веселой душой компании и обладателем настоящего счастья.

Пожелаем Алексею

В этот именинный день,

Всем, чем хочешь, заклинаем:

Больше, Леша, не болей!

И веди себя прилежно,

Сдуру на рожон не лезь,

Будь заботливым и нежным,

В общем, будь таким… как есть!

С именинами поздравить

От души тебя хотим,

Алексея будем славить,

Пусть развеются как дым

Все сомненья и тревоги,

Никогда не унывай,

Только ровные дороги

В этой жизни выбирай!

Победитель по жизни, красивый и гордый Алексей, поздравляю тебя с твоим днем. Желаю оставаться всегда на высоте, быть первым во всём и не останавливаться на достигнутом. Пусть твои старания и усилия оправдываются в осуществлении твоих желаний, пусть у тебя в сердце живёт искренняя любовь, и неземное счастье обитает в душе.