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Понедельник, 02.09.2019
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
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Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс

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Главные события 1 сентября: Первый день осени, годовщина начала Второй мировой, Зеленский и Пенс
07:16 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:День знаний. Годовщина Второй мировой. Зеленский и Пенс. Серебро Елены Костевич. Шахтер разгромил Олимпик. Элли Голдинг вышла замуж. На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд. Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы

1 сентября 

1 сентября - праздник начала нового учебного года, прежде всего для учеников, учащихся, студентов, учителей и преподавателей. Традиционно в этот день в школах проходят торжественные линейки, посвященные началу учебного года. С особой торжественностью встречают в школах первоклассников.

В честь этого дня Google выпустил Doodle

Министр образования и науки Украины Анна Новосад поздравила всех с началом нового учебного года и пообещала объяснять каждое свое решение.

В свою очередь новоназначенный премьер-министр Украины Алексей Гончарук записал видеообращение к школьникам и прокатился по Кабмину на самокате. 

Сотрудники Службы безопасности Украины и Национальной полиции провели проверки школьных дворов перед торжественной линейкой по случаю начала нового учебного года.

80-летие начала Второй мировой

Президент Украины Владимир Зеленский 1 сентября принял участие в памятных мероприятиях в Варшаве по случаю 80-летия начала Второй мировой войны.

В церемонии участвовали 40 представителей высшего руководства мировых государств.

Памятная церемония прошла на площади Юзефа Пилсудского в центре польской столицы.

Президент Польши Анджей Дуда в Варшаве на церемонии памяти в честь 80-летия со дня начала Второй мировой войны заявил о необходимости решительно противостоять новым военным провокациям, не допустить новой военной агрессии

"Вплоть до сегодняшнего дня мы видим, как границы смещаются, оккупация, военнопленные, (происходят - Ред.) военные провокации... Нам нужно быть решительными, нельзя этому потакать, (...) чтобы быть уверенным в том, что мы больше никогда не столкнемся с военной агрессией", - заявил Дуда.

В Варшаве вице-президент США не упомянул Россию, как участника борьбы с нацизмом

Глава государства напомнил, что до сих пор по всему миру происходят этнические чистки и геноцид.

"Сейчас, в наше современное время, мы имели это не так давно в странах бывшей Югославии, мы имели это в Руанде. Именно об этом помним, чтобы больше никогда в мире не происходили такие события, страдания, такая жестокость", - подчеркнул он.

Также он напомнил о продлении нацистской оккупации советской и сравнил действия СССР с нынешней Россией.

Встреча Зеленского и Пенса

Президент Украины Владимир Зеленский провел в Варшаве встречу с вице-президентом США Майком Пенсом.

Во время встречи Зеленский заявил, что в течение первого года его президентства в Украине будут запущены все главные реформы.

"Не хочется ждать 5 лет. Мы хотим запустить все главные реформы, которые ожидает общество в Украине, в течение первого года нашей власти", - заявил он.

Также президент заявил о том, что он верит, что на Донбассе скоро будет мир, и он вместе с командой все для этого делает.

В свою очередь Пенс заверил Зеленского в дальнейшей поддержке Соединенными Штатами территориальной целостности Украины, включая Крым.

"Господин президент, мне очень приятно с вами встретиться в Варшаве и участвовать в сегодняшних мероприятиях по случаю 80-летия со дня начала Второй мировой войны. Для меня была большая честь быть вместе с вами на сцене и вспоминать, и отмечать годовщину, а также ту свободу, которой мы с вами наслаждаемся уже в течение многих десатилетий", - заявил он.

Елена Костевич выиграла серебро в Рио-де-Жанейро

Украинская спортсменка Елена Костевич завоевала серебряную медаль в стрельбе из пневматического пистолета на этапе Кубка мира по пулевой стрельбе в Рио-де-Жанейро.

Подопечная Игоря Черединова показала второй результат в стрельбе из пневматического пистолета на 10 м.

Шестого тур чемпионата Украины по футболу. Шахтер разгромил Олимпик

Шахтер одержал уверенную победу и закрепил собственное лидерство в Премьер-лиге. Еще в первом тайме "горянкам" удалось дважды наказать соперника за ошибки в обороне, а в оставшееся время матча тотальному разгрому не позволил совершиться голкипер Олимпика Бетим.

 

Элли Голдинг вышла замуж

32-летняя артистка, которая является бывшей девушкой принца Гарри, устроила потрясающую свадьбу. Элли Голдинг обменялась клятвами с Каспаром Джоплингом в Йоркском соборе, что в Великобритании. А вот праздничная вечеринка с участием американских звезд и представителей королевской семьи состоялась в замке Говард.

К алтарю Элли Голдинг пошла в потрясающем платье от бренда Chloe. Наряд невесты был сшит из шелка, а на нем виднелась ручная вышивка бисером. Певица выбрала узоры розы, являющиеся символом графства Йоркшир. Поэтому в западных СМИ предположили, что Элли Голдинг мечтала о свадьбе с принцем Гарри и на собственной церемонии учла многие детали, важные для королевской семьи.

На Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса подали в суд

Пока певица и актриса Дженнифер Лопес и бейсболист Алекс Родригес готовятся к свадьбе, их ожидает судебная тяжба. Фотограф обвиняет звезд в ДТП и требует у них компенсации.

Травмирование папарацци - не диковинка для Голливуда. В стремлении сделать эксклюзивные кадры фотографы не редко прибегают к провокациям и даже не обращают внимания на правила дорожного движения. Поэтому количество ДТП с их участием поражает.

Неприятный инцидент с одним из папарацци произошел осенью 2018 года. Тогда при выезде из одного из ресторанов Лос-Анджелеса автомобиль Дженнифер Лопес и Алекса Родригеса травмировал фотографа Лиянажа Переру. Теперь же папарацци подал на звезд в суд.

Кьяра Ферраньи отметила годовщину свадьбы

1 сентября 2018 года популярная итальянская блогерша Кьяра Ферраньи в роскошном платье от Dior вышла замуж за рэппера Fedez. Свадьбу влюбленных назвали "итальянской королевской свадьбой". Для празднования первой годовщины супруги поехали в романтическое путешествие в Портофино.

Фото с празднования годовщины свадьбы Кьяра опубликовала на своей странице в Instagram. Ферраньи и Федерико показали немало трогательных снимков.

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Польша, Шахтер, Елена Костевич, Элли Голдинг, Вторая мировая война, Дженнифер Лопес, Владимир Зеленский, Олимпик, 1 сентября, Алексей Гончарук, Алекс Родригес, Майк Пенс, Кьяра Ферраньи, Анна Новосад.
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