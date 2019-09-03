Именины (День Ангела) Павла: значение имени и поздравление

Новости Украины:Имя Павел в переводе с латинского языка ("паулюс") означает "маленький", "незначительный", "малыш".

Есть мнение, что это имя трактуется как "младший", что было актуально при совпадении имен отца и сына. Женский аналог имени Павел – Павла, Полла, Паула. Родственное имя для Павла – Паулин (Павлин), женскими формами которого являются имена Полина и Павлина.

Среди христиан наиболее чтимый святой с именем Павел – это апостол Павел, считающийся покровителем Камчатки и Петропавловска-Камчатского, Греции, Мальты, Лондона, Санкт-Петербурга и Познани. У католиков было несколько римских пап с этим именем.

С детства у Павла непростой характер. По своей природе он достаточно отзывчивый человек, с радостью готов помочь старшим в домашних делах. Кроме того, растет послушным ребенком, который строго соблюдает запреты. В тоже время Павел легок в общении. Всегда спокоен и доброжелателен. Он искренен и умеет сочувствовать. Характер Павла достаточно гармоничен. В этом человеке сочетаются такие черты как интеллект, общительность и нравственность. К тому же обладатель этого имени не лишен интуиции.

Обычно окружающие тянутся к Павлу. Многие готовы раскрыть ему свои секреты и услышать совет. В общении с Павлом не стоит забывать о его болтливости. Часто он не скрывает свою излишнюю осведомленность в некоторых вопросах и чужих тайнах. Может даже иногда похвастаться этим. На Павла нельзя долго сердиться. Он всегда готов покорить своим обаянием. Такой человек никогда не будет идти напролом. Для решения трудных вопросов Павел будет искать обходные пути. Он любит философствовать.

С возрастом в поступках Павла становится заметна меркантильность. Он начинает прослеживать свой интерес. В моменты, когда Павел решает какие-либо проблемы или определяется с выбором чего-либо, он становится очень неприятным в общении.

Суть Павла не так просто раскрыть. Он бывает достаточно загадочен. Богатый внутренний мир обладателя этого имени сочетается с прекрасным воображением. Кроме этого к одному из главных качеств Павла можно отнести терпеливость. Такой человек стремится к реализации своих целей, что ему нередко удается.

Удивительной способностью Павла является умение всегда объективно оценивать ситуацию. Развитая память и интеллект помогают ему в продвижении по карьерной лестнице. Кроме того, Паша умеет и любит производить впечатление на окружающих. Не редко этот человек бывает самолюбив. Эта уверенность позволяет ему совершать поступки, не основываясь на мнении других людей. В нужный момент он умеет пошутить.

Поздравление

Я знаю, что у тебя, дорогой Паша, все в жизни сложится так, как ты желаешь! Будь здоров, полон сил и энергии! Пускай рядом всегда будут родные и близкие люди, которые поддержат и помогут тебе во всех начинаниях! Живи счастливо и получай от жизни наслаждение!

Паша, ты настолько удивительный и невероятный человек с непросто богатым внутренним миром, а скорее с бездонным. Ты развиваешься и раскрываешь в себе новые таланты, и это огромный плюс. Сегодня я хочу пожелать тебе, постичь все грани, что еще не удалось постичь, добиться всего чего только захочешь, и ни в коем случае не терять своего оптимизма! Стремись к звездам, и они точно укажут путь!

В твой День Рождения желаем счастья, мира, света и любви. Всегда оставайся самым лучшим и позитивным, Паша, пусть твои желания сбываются, а страхи никогда не воплощаются. С праздником и всего самого прекрасного, пусть не только этот день будет солнечным, но и все, что следуют за ни.

Дорогой Павел, поздравляю тебя и желаю большой удачи и верных успехов, блестящей карьеры и высокого достатка, огромных перспектив развития и уважения, искренней любви и несомненного счастья.

Дорогой Павел, я тебя поздравляю и хочу пожелать с легкостью преодолевать любой рубеж к достойной и великой цели, жить с искренней любовью в сердце, работать с нескончаемым энтузиазмом, веселиться от души и славиться большим успехом.

Милый Павлик, поздравляю тебя от всей души. Желаю, чтобы фортуна тебе улыбалась, чтобы в делах ждал успех и везение, чтобы жизнь радовала ощущениями счастья и любви, чтобы на пути горел яркий свет, и простиралась добрая надежда.

Дорогой наш Павел! Желаем тебе никогда не лениться, а стремиться вперед, подгонять себя своими желаниями и амбициями. Желаем находить ту прекрасную гармонию с окружающим миром и душевным равновесием. Никогда не предавай большого значения мелким неприятностям. Наслаждайся каждым днем, и своими руками направляй судьбу в просторное, успешное русло.

Отзывчивого и доброжелательного человека, замечательного парня по имени Павел поздравляю с праздником. Пусть твой путь будет легким и успешным, пусть всякий труд и дело приносят добрые плоды, пусть будет в твоей жизни верная любовь и надежное счастье.