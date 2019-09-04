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Среда, 04.09.2019
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
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Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open

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Главные события 3 сентября: снятие неприкосновенности, 7 изменений в Конституцию и Свитолина в полуфинале US Open
07:23 Сегодня Телеграф Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:Заседание Верховной Рады. Порошенко не пришел в ГБР. Повышение зарплат педагогам. Падение цен на нефть. Свитолина в полуфинале US Open. Первый осенний сбор сборной Украины. Драматичная победа США на чемпионате мира по баскетболу.

Депутаты Верховной Рады окончательно сняли с себя неприкосновенность по итогам голосования во вторник.

Верховная Рада проголосовала за окончательное одобрение (в целом) законопроекта (№7203) о внесении изменений в ст.80 Конституции Украины, которым предусмотрено лишение народных депутатов неприкосновенности с 2020 года.

Вечернее заседание Верховной Рады Украины закрыто.

Рада проголосовала за семь изменений в Конституцию, которые были переданы на рассмотрение КСУ.

На 3 сентября был запланирован допрос пятого президента Украины в ГБР.

Пятый президент Украины Петр Порошенко во вторник днем не пришел в Государственное бюро расследований для проведения следственных действий, его адвокат принес заявление об уважительной причине неприхода – в связи с работой в Верховной Раде.

Закон о повышении зарплат педагогам начнет действовать с 2020 года.

Кабинет министров обнародовал постановление об увеличении размеров оплаты труда педагогических, научно-педагогических и научных работников заведений и учреждений образования и науки начиная с 2020 года.

Цены на нефть ускорили снижение, Brent подешевела до $57,44 за баррель.

Нефтяной рынок усилил падение в ходе торгов во вторник из-за отсутствия прогресса в торговых переговорах между США и Китаем.

Лучшая украинская теннисистка Элина Свитолина оформила выход в полуфинал открытого чемпионата США по теннису.

Украинская теннисистка Элина Свитолина вышла в полуфинал US Open. В матче 1/4 финала она в двух сетах взяла верх над представительницей Великобритании Йоханной Контой со счётом 6:4, 6:4. Спортсменки провели на корте 1 час 42 минуты.

Национальная сборная Украины собралась в Киеве на первый осенний сбор.

В первый же день своего сентябрьского сбора накануне матчей против Литвы и Нигерии наша национальная команда провела открытую для болельщиков и СМИ тренировку на поле столичного НСК "Олимпийский".

Первый бой Усика в супертяжеловесах состоится 12 октября.

Украинский боксер Александр Усик (16-0, 12 Ко) свой следующий поединок проведет 12 октября в Чикаго.

Ломаченко вручили именные часы "Loma"

Сразу же после боя в Лондоне с Люком Кэмпбеллом известная марка Christophe Claret вручила Василию Ломаченко первые часы из ограниченной серии «LOMA», на что Василий ответил, что номер Один это его Отец и подарил их Анатолию Николаевичу!

Сборная США по баскетболу в очень драматичном поединке вырвала победу над сборной Турции на чемпионате мира 2019.

В Китае прошли матчи второго тура группового турнира чемпионата мира 2019 по баскетболу.

Стервелла из "101 Далматинца" обзавелась "сольником" с Эммой Стоун в главной роли.

Работа над фильмом уже началась – актриса отправилась в Лондон и попала в объективы камер папарацци в образе одной из самых знаменитых злодеек Disney.

Sunscorched Studios работает над хоррором Negative Atmosphere, который даже не стесняется сходства с Dead Space.

Успехи Dead Space 3 заставили Electronic Arts отложить серию на полку и заняться более прибыльными франшизами. Вряд ли фанаты космического хоррора дождутся продолжения в ближайшие годы, но у поклонников есть шанс поиграть в духовного наследника "Мертвого космоса".

Китайский производитель Huawei уже успел определиться с датой презентации нового процессора и смартфонов.

Во втором полугодии компания Huawei запланировала как минимум два громких события: выпуск процессора нового поколения Kirin 990 и флагманской линейки смартфонов Huawei Mate 30.

Украина представит три фильма на Международном кинофестивале в Торонто.

На кинорынке уже традиционно будет работать Украинский стенд, который познакомит посетителей с возможностями кинопроизводства в Украине.

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Верховная Рада, Сборная Украины, Нефть, Конституция, Элина Свитолина, Кабмин, Huawei, US Open, Эмма Стоун, Петр Порошенко, Госкино, Василий Ломаченко, Александр Усик, Negative Atmosphere, Sunscorched Studios.
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