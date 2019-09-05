Молодые писатели и художники будут получать стипедии

Новости Украины:Президент назначил стипендии для молодых писателей и художников.

Президент Владимир Зеленский назначил стипендии главы государства для молодых писателей и художников в сфере музыкального, театрального, изобразительного, хореографического, эстрадно-циркового и киноискусства.

Соответствующий указ опубликован на сайте главы государства.

В частности, стипендии назначены для 30 молодых писателей, 83 художников в области музыки и 14 молодых художников в сфере театра.

Кроме того, назначены стипендии 45 художникам в сфере изобразительного искусства. По 13 стипендий назначено в сфере хореографического и эстрадно-циркового искусств, 24 - в сфере кино.

Указ вступает в силу с 1 декабря 2019 года.