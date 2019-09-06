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Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день
Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день

Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день

Приметы и обряды на 6 сентября - Евтихиев день
07:21 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:В этот день вообще не стоит далеко отходить от дома - опасность подстерегает и в поле, и на лугу.

Традиции на 6 сентября

Считалось, что в этот день (иногда его еще называют праздником тихой зари) неведомый голос окликает всякого, кто в одиночку собирается в лес, и манит за собой в глубокую чащу. 

Считалось, что в этот день можно встретить то ли волшебный красный цветок, то ли колдовской огонь, который катается по земле и заманивает путника подальше от дома. 

Наши предки верили, что голоса и блуждающие огоньки - души людей, умерших нехорошей смертью: удавленников, погибших от несчастных случаев или от запоя и т. д. Но в этот день можно и заручиться благополучием на всю осень. Надо поднять двадцать опавших листьев, положить их в пакет, в который предварительно налито немного святой воды. Разложите листики перед собой и дайте им высохнуть.

Затем зажгите оранжевые или желтые свечи и скажите вслух семь раз такой заговор: "Осень в доме моем поселилась, осень счастье сулит, гонит печаль. Двадцать листьев на счастье сорвала - двадцать листов в дом принесла, горе они заберут, впитают, ссоры, раздоры и беды ко мне не пускают. Да будет так". После этого положите по нескольку листьев в каждой комнате, на чердаке и в подвале. Свечи должны догореть до конца, а сухие листья надо закопать под любым деревом в последний день осени. 

Считалось, что ветер в этот день несет с собой беду, но случалось это крайне редко, ведь одно из названий этого дня - Евтихий тихий. 

Приметы на 6 сентября

Дождь на Евтихия обещает сухую осень и хороший урожай на будущий год. 

Заря с этого дня засиживается на небесных посиделках (рассветает все позже и позже). 

Знаменательные события в истории: 6 сентября 2019 года

Летняя заря - с цветами да солнцем, осенняя - с пряльцем, донцем да веретенцем. 

Солнце летом укрывается белыми облаками - молодеет, а с осени закрывается черными тучами - стареет. 

Хорошо, если Евтихий будет тихим, а то не удержишь льняное семя на корню: все дочиста вылупится.

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Все по теме:

Заговор, Приметы, Народные приметы, Обряды, 6 сентября, Евтихий Тихий, Евтихиев день.
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