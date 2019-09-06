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Зеленский высказался о легализации оружия

Зеленский высказался о легализации оружия
13:59 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Фейсбук

Новости Украины:Президент ответил на электронную петицию. что собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

Президент Владимир Зеленский считает преждевременной легализацию оборота оружия в Украине.

Именно так глава государства ответил на электронную петицию "Навести порядок с оборотом оружия, а порядок – это закон", которая была обнародована на сайте официального интернет-представительства президента и собрала необходимое количество подписей для рассмотрения.

По мнению Зеленского, легализации оружия в Украине должно предшествовать «комплексное и действительно профессиональное изучение ситуации в этой сфере, прежде всего с учетом анализа опыта иностранных государств».

«Принимая во внимание определенную Конституцией Украины высшей социальной ценностью – человека, его жизнь и здоровье, честь и достоинство, неприкосновенность и безопасность, осознавая ответственность государства перед человеком за свою деятельность и учитывая необходимость совершенствования правовой политики и установление мира в обществе, легализация оборота в государстве оружия видится преждевременной, а потому не может быть поддержана», – отметил Зеленский в своем ответе под петицией.

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Напомним, зарегистрированный в Верховной Раде проект закона "Об оружии" определяет основные принципы обращения, использования, хранения, приобретения, ввоза, маркировки оружия различных типов, а также порядок получения соответствующих разрешений на оружие, порядок ввоза этого оружия и порядок создания единого реестра оружия, в котором будут сведения об оружии, которое продается через соответствующие авторизованные центры, а также то, что будет ввезено или изготовленно в Украине.

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Конституция, Легализация, Оружие, Президент, Президент Украины, Владимир Зеленский.
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