Новые правила покупки пистолета: что нужно знать

Украинцам хотят разрешить покупать и использовать для защиты короткоствольное оружие (пистолеты, револьверы). Соответствующий законопроект (№1222) "Об оружии" зарегистрировали в Верховной Раде два депутата от партии "Слуга народа" Игорь Фрис и Александр Матусевич. В случае принятия, документ заработает на следующий день после его принятия.
Им предлагается:
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Найденное у людей оружие подлежит изъятию органами Нацполиции на проверку. Если ствол чист, то лицо "нашедшее" огнестрел будет иметь право зарегистрировать его на себя, если получит в течении полугода разрешение на соответствующее оружие. Если оно окажется никому не нужно, то государство продаст его на аукционе.
Оружие в интернете
На текущий момент в Украине разрешены продажи травматического оружия, гладкоствольного, нарезного — карабины, винтовки, штуцеры. Травматические пистолеты могут купить сотрудники органов правопорядка, судьи, адвокаты и журналисты.
"Поскольку короткоствольное оружие запрещено к продаже населению, то люди покупают травматическое, гладкоствольное и нарезное, примерно в одинаковом распределении", — рассказал UBR.ua администратор магазина "Тротил" Виктор.
По словам экспертов, на черном рынке сейчас следующие расценки:
Но не все так просто. Такие объявления хоть и пестрят в интернете, но по большей части — это обман. После получения денег мошенники просто пропадают.
Простому обывателю купить огнестрельное оружие, даже нелегально, практически невозможно. Хотя единичные случаи и бывают, говорят оружейники.
Согласно пояснительной записке к вышеупомянутому законопроекту, на сегодняшний день из 100 человек огнестрельным гражданским оружием в Украине владеет каждый 5-6. Например, в США, Швейцарии и Финляндии этот показатель составляет от 45 до 88 единиц оружия на сотню человек.
По словам разработчиков законопроекта, опыт стран постсоветского пространства — Балтии, Грузии и Молдовы доказывает, что предоставление гражданам права на самозащиту с помощью гражданского огнестрельного оружия, помогает снизить уровень преступности уже за первый год на 40-60%.
Сейчас оборот гражданской огнестрельного оружия законодательно урегулирован специальными законами во всех странах Европы и в большинстве постсоветских стран. Оборот короткоствольного огнестрельного оружия разрешен в нескольких государствах ЕС и немного на постсоветском пространстве: в Эстонии, Латвии, Литве, Молдове, Беларуси.
"Опыт вышеупомянутых стран показывает, что официально зарегистрированное гражданское оружие (в т.ч. короткоствольное), используется при совершении умышленных преступлений менее чем в 0,001% случаев от общего количества преступлений", — говорится в пояснительной записке.
Правда, экспертное сообщество не разделяет радужных стремлений законодателей.
"Во многих странах достаточно часто бывают нападения на склады с оружием, с целью им завладеть. Например, в Гондурасе, где гражданское оружие достаточно распространено, лишь один магазин имеет право продажи короткоствола. При этом его охраняют регулярные части армии. В развитых странах мира оружие покупают в целях использования в спорте, на охоте или в коллекционировании. Девять десятых граждан ЕС не имеют оружия и не планируют его приобретать", — подчеркнул в беседе с UBR.ua политолог Руслан Старовойтенко.
По данным МВД Украины, всего на руках у наших соотечественников легально находится порядка 1,3 млн. единиц огнестрельного оружия. При этом случаев его использования (включая неосторожное обращение и случаи применения оружия для необходимой обороны), чрезвычайно мало. В общей массе преступлений этот показатель не превышает 0,00006%. А преступлений по корыстным или насильственным мотивам с применением огнестрельного оружия — 0,001% от общего числа преступлений.
В основном при совершении преступлений применяется нелегальная огнестрельное оружие, которого в Украине чрезвычайно много, говорят авторы законопроекта. По данным швейцарской организации Small Arms Survey, которая исследует вопросы обращения нелегального огнестрельного оружия в мире, в Украине в незарегистрированном обращении находится от 3 до 5 млн. единиц огнестрельного оружия.
Вооруженный конфликт на востоке нашей страны привел к тому, что из зоны боевых действий на территорию Украины попало, по некоторым оценкам, от 700 000 до 800 000 единиц огнестрельного оружия.
В Украине введут новые правила покупки и продажи короткоствольного оружия - фото 2
В обороте находятся такие категории гражданского оружия и боеприпасов:
Первая категория:
другое оружие, которое не относится ко второй, третьей, четвертой категории и не запрещено в гражданском обороте.
Вторая категория:
Третья категория — длинноствольное огнестрельное нарезное и комбинированное огнестрельное оружие, и боеприпасы к нему.
Четвертая категория:
По сути, законопроект №1222 призван урегулировать оборот четвертой категории оружия и облегчить доступ украинцев к другим.
Помимо первой — на пневматическое оружие калибром до 4,5 мм разрешение не нужно.