Скачать
Пятница, 06.09.2019
Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
Зеленский готовится к началу процедуры обмена заключенными
В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Пятов оценил шансы сборной Украины выйти на Евро-2020
Поттероманам на радость: Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"
Джоан Роулинг намекнула на продолжение "Гарри Поттера"

В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев

В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев
21:20 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Twitter

Новости Украины:Восемь украинцев в "Лефортово" находятся в "заморозке".

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, что 3 сентября он пытался попасть к своему подзащитному в СИЗО "Лефортово", но только "сдал документы и прождал весь день".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил юрист.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Безсмертный: Цель России в вопросе освобождения политзаключенных - дискредитация Зеленского

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Марк Фейгин, Политзаключенные, Александр Кольченко, Лефортово, Николай Карпюк, Станислав Клых, Роман Сущенко, ладимир Балух.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Маникюр 2019: свежие идеи нейл-арта на осень (Фото)
02 Зеленский обсудил с сенаторами США поддержку Украины
03 Виноград: чем полезна всеми любимая осенняя ягода
04 Стефанчук назвал главную ошибку новой Верховной Рады
05 Гороскоп на завтра, 6 сентября 2019: все знаки Зодиака
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Кабмин внес правки в состав замминистров правительства
Бабье лето &quot;накроет&quot; Украину: прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Прогноз погоды на завтра, 7 сентября
Члены ЦИК обсудили проблемные вопросы парламентских выборов
Члены ЦИК обсудили проблемные вопросы парламентских выборов
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Меган Маркл покинула Великобританию: причина
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь