В СИЗО "Лефортово" заблокировали доступ адвокатам 8 украинцев

Новости Украины:Восемь украинцев в "Лефортово" находятся в "заморозке".

Адвокат Романа Сущенко Марк Фейгин рассказал, что 3 сентября он пытался попасть к своему подзащитному в СИЗО "Лефортово", но только "сдал документы и прождал весь день".

Об этом сообщает Радио Свобода.

"Эти восемь (удерживаемых Россией украинцев - ред.), которые точно находятся в "Лефортово", кроме 24 моряков, они находятся в "заморозке", адвокаты к ним попасть не могут. И это совершенно сознательно делает администрация Федеральной службы исполнения наказаний, возможно, для того, чтобы не происходило утечки информации. Мы допускаем, что в ближайшее время, о чем сам Путин вчера сказал, обмен может состояться. Но когда это произойдет, завтра или в какой-то другой день, я сказать не могу, у меня такой информации нет", - отметил юрист.

В конце августа в следственном изоляторе "Лефортово" в столице России Москве подтвердили, что у них находятся пятеро осужденных украинцев. Речь идет о Владимире Балухе, Николае Карпюке, Александре Кольченко, Романе Сущенко и Станиславе Клыхе.

Также российская журналистка и общественная активистка Виктория Ивлева заявляла, что у нее принимали передачу в это СИЗО, кроме упомянутых людей, еще Павлу Грибу.

По данным Министерства иностранных дел, Россия незаконно удерживает более 70 украинцев. В это число не входят 24 украинских моряка, захваченных Россией возле Керченского пролива в конце ноября 2018 года.