Ежегодно 8 сентября отмечается Международный день грамотности: цели ЮНЕСКО

Новости Украины:Учрежденный в ЮНЕСКО Международный день грамотности отмечается 8 сентября.

Вместе с Международным днем журналиста 8 сентября традиционно отмечают и Международный день грамотности. Его целью является напоминание о важности для человека обладать грамотностью, особенно что касается человеческого достоинства и прав, а также активизация усилий по борьбе с неграмотностью для создания образованных обществ.

Праздник был учрежден на 14-й сессии конференции ЮНЕСКО в 1966 году.

В текущем году этот день посвящяается теме «Грамотность и многоязычие». На сайте ЮНЕСКО отмечается, что в мире достигнут некоторый прогресс в ликвидации неграмотности в отдельных группах общества разных стран, однако продолжение поощрение языкового разнообразия по-прежнему остается основной целью организации.

В ЮНЕСКО сегодня будут обсуждаться методы внедрения политики в области распространения грамотности в цифровом глобализированном мире с более инклюзивным интернациональным многоязычным образованием.

Ранее сообщалось, по всему миру традиционно 8 сентября отмечается Международный день солидарности журналистов, в который журналисты по всему миру демонстрируют свою сплоченность, особенно что касается защиты прав выражения мнения и свободы слова в целом.