Павел Гриб рассказал о своей жизни в российской колонии

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Бивший украинский пленный Павел Гриб, рассказал о жизни в российской колонии. Как пишет politeka, Павел ни на минуту не сомневался в том, что обмен между Украиной и РФ произойдет и он вернется домой.

По словам Павла Гриба, он всегда знал что это произойдет. Был уверен не на сто процентов, однако и поводов думать наоборот не было.

"Я все время знал, что он будет. Не на 100%, но никаких причин этого не произойдет, не было".

Гриб вспоминает как готовился к этапированию в колонию, а вместо этого его отправили в в московское СИЗО №2.

"Я уже готовился к этапу в колонию, а вместо этого попал в Москву, в СИЗО №2 ".

В Москву его доставили 16 сентября и попросили написать прошение о помиловании. Павел ответил отказом. После этого, его поместили в одиночную камеру не дав при этом даже переодеться. Пленник Кремля вспоминает, что из развлечений у него было радио. С ним он долго не мог разобраться.

" Из развлечений - только радио. Я два года не мог понять, как его включать, жму на кнопку, а надо было крутить громкость".

Он также сообщил, что не определился с планами на будущее. В ближайшее время он хочет просто отдохнуть.