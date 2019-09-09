Приметы и обряды на 9 сентября - День Анфисы

Новости Украины:9 сентября почитали рябину, которая как раз созревала, и можно было собирать урожай наряду с калиной.

Традиции на 9 сентября

В этот день традиционно собирают рябину, он считается первым поклоном рябиннику. Эта ягода была очень важна - она не просто очень вкусна, но и первое средство от простуды.

В народе считалось, что того, кто каждый день будет пить рябиновый сок, никакая хворь не одолеет. Над корнями рябины читали заговор от лихорадки, а потом, вырыв их из земли, клали на постель больного человека. В старину верили, что при различных болезнях очень хорошо пролезть сквозь рябину, расколотую пополам и связанную по краям. С помощью рябины оберегали молодых от колдунов на свадьбе - листья подстилали в обувь, а плоды клали в карманы новобрачным.

На Русском Севере пастух отправлялся в лес и вырывал с корнями три деревца - рябину, ель и сосну, расщеплял их до вершины, клал в воротах и по ним первый раз выгонял скот на пастбище весной. Это дерево помогало и тем, кто собирался в дорогу.

Долгое путешествие закончится благополучно, если сделать посох из рябины, погрызть его и оставить щепочку во рту за щекой, чтобы не бояться никаких приключений во время пути. Заговор от лихорадки произносили у корня дерева, а потом, вырыв ее из земли, клали на постель больного человека.

Рябину ни в коем случае нельзя было рубить, ломать, использовать на дрова, обрывать цветы. Это дерево считалось мстительным деревом: кто его поломает или срубит, тот вскоре умрет сам или же умрет кто-нибудь из его дома. Рябину нельзя было рубить и потому, что знахари «переносили» болезнь с человека на это дерево: кто его срубит, сам заболеет и умрет.

Приметы на 9 сентября

Двое Пименов с Анфисой об руку стоят, к Савве Скирднику навстречу вышли.

Рябина цветет рясно - много овса будет.

Рано пожелтели листья на рябине - ранняя осень и ранняя холодная зима будет.

Позднее цветение рябины - к долгой и теплой осени.

Кругом красно от рябины - надо ждать холодной и долгой осени.

Если рябина в лесу уродилась - к дождливой осени, если нет - к сухой.