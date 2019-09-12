В ГПУ назвали имя нового главу Генинспекции

Новости Украины:Назначили нового руководителя Генинспекции ГПУ.

Нуруллаев Илькин Садагат оглы назначен руководителем Генеральной инспекции Генеральной прокуратуры.

Об этом говорится в разделе "Назначения" на сайте ГПУ.

Отмечается, что назначение состоялось 12 сентября.

Ранее, в августе 2019 года, Высший совет правосудия сообщал, что оставил без рассмотрения представление с рекомендацией ВККСУ об освобождении Нуруллаева Илькина Садагат от должности судьи Харьковского окружного административного суда.

В ВСП напомнили, что решением Совета правосудия от 15 августа 2019 года Нуруллаев Илькин Садагат освобожден от должности судьи Харьковского окружного административного суда по собственному желанию.