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Неотложный статус и сроки: когда в Раде появится закон о статусе ветеранов

Неотложный статус и сроки: когда в Раде появится закон о статусе ветеранов
09:44 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Facebook ООС

Новости Украины:Владимир Зеленский обещает принятие закона о статусе ветеранов в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в скором времени будет принят закон о статусе ветеранов, в котором будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

"Наша задача – знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте. Госпожа министр обещала, что через неделю он будет готов", - сказал он, выступая на открытии национальных "Игр непокоренных" (Invictus Games) в субботу в Киеве.

Зеленский обещает предоставить данному законопроекту статус неотложного.

По его словам, в законе будет зафиксирован механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

Верховная Рада 241-м голосом поддержала проект постановления №7505, обязывающий Кабмин создать в Украине еще одно министерство – по делам ветеранов.

Президент Украины Владимир Зеленский в субботу, 14 сентября, посещает с рабочей поездкой Днепропетровскую область, где представит нового главу областной государственной администрации.

Ранее сообщалось, в закрытом режиме на форуме Ялтинской европейской стратегии (YES) со специальным номером выступила студия "Квартал-95", чем заинтересовала высокопоставленных гостей. В частности, Владимир Зеленский на сцене спародировал самого себя, чем рассмешил публику.

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Все по теме:

Участники боевых действий, Владимир Зеленский, Министерство ветеранов, Министерство по делам ветеранов, Статус ветеранов.
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