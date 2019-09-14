Неотложный статус и сроки: когда в Раде появится закон о статусе ветеранов

Новости Украины:Владимир Зеленский обещает принятие закона о статусе ветеранов в ближайшее время.

Президент Украины Владимир Зеленский заявляет, что в скором времени будет принят закон о статусе ветеранов, в котором будет закреплен механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.

"Наша задача – знать каждого из вас и ваши нужды. Для этого нужен системный подход, он начнется с нового закона о статусе ветерана. Верю, что этот законопроект, который разрабатывало Министерство ветеранов вместе с ветеранами, скоро появится в парламенте. Госпожа министр обещала, что через неделю он будет готов", - сказал он, выступая на открытии национальных "Игр непокоренных" (Invictus Games) в субботу в Киеве.

Зеленский обещает предоставить данному законопроекту статус неотложного.

По его словам, в законе будет зафиксирован механизм определения статуса участников боевых действий и статуса добровольцев.