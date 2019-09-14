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В результате ранения умер украинский военный

В результате ранения умер украинский военный
16:34 Сегодня Телеграф Фото: Фейсбук

Новости Украины:У погибшего остались жена и дочь.

10 сентября на Донбассе был ранен один украинский военный. Сегодня, 14 сентября, скончался военнослужащий Сил специальных операций ВС Украины Максим Кондратюк.

Об этом сообщили Командование Сил специальных операций ВС Украины в Facebook.

В своем посте они заявили, что в результате полученных огнестрельных осколочных ранений умер старший сержант Кондратюк Максим Владимирович.

У погибшего остались жена и дочь.

Оккупанты Донбасса трижды обстреляли позиции ВСУ в субботу

Напомним, за минувшие сутки боевики 22 раза нарушили режим прекращения огня на Донбассе, ранены восемь украинских военных, сообщает пресс-центр штаба операции Объединенных сил.

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Донбасс, Военный, Погибший, ВС Украины.
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