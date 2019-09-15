Полозов передал правозащитникам деньги, собранные моряками для узников Кремля

Новости Украины:Николай Полозов передал правозащитнице Виктории Ивлевой средства, которые собрали моряки в поддержку Котова и других политзаключённых.

Деньги, собранные украинскими военными моряками в поддержку Константина Котова и других политзаключённых, адвокат Николай Полозов передал правозащитнице Виктории Ивлевой.

Об этом он написал на своей странице в Facebook.

"Поручение моряков выполнено. Сумма в размере 12 400 украинских гривен и 25 850 российских рублей. Костя и остальные политзаключённые в российских тюрьмах - держитесь", - написал он.

Напоминаем, моряки, освобожденные из плена Кремля, собрали деньги для осужденного по репрессивной статье российского волонтера Константина Котова - помощника правозащитницы Виктории Ивлевой, которая 8 месяцев помогала нашим военным.