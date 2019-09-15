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Новый Трудовой кодекс Украины, может упростить процедуру увольнения украинцев

Новый Трудовой кодекс Украины, может упростить процедуру увольнения украинцев
12:23 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:В редакции нового Трудового кодекса, может позволить работодателю увольнять сотрудников по "ускоренной" программе.

В настоящие время не известно, какие правки намерены внести депутаты. По информации, которая появляется в СМИ, в новом трудовом кодексе может появиться пункт, который позволит работодателям увольнять своих сотрудников во время больничного, учебы или даже декрета, что по действующему Трудовому кодексу запрещено. 

Експерты начали подозревать в этом намерении правительства Украины, лобизм со стороны транснациональных корпораций и крупных работодателей. 

В профсоюзе выразили беспокойство такими шагами правительства и акцентируют на том, что это может привести к снижению качества трудового законодательства. Особенно это касается вопроса соцзащиты граждан. 

По словам представителя Федерации профсоюзов, такие сигналы правительства и бизнеса, не предвещают ничего хорошего. 

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Напомним, в соответствии с нынешним законом, уволить сотрудника не так то и просто. Для этого необходимо либо "влепить" ему выговор, либо уволить по сокращению. Однако в этом случае, работника необходимо  предупредить об этом за два месяца. Именно норма про два месяца и была камнем преткновения для работодателей, которые хотели расстаться с работником поскорее. 

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Верховная Рада, Трудовой кодекс, "Слуга народа".
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