Новый Трудовой кодекс Украины, может упростить процедуру увольнения украинцев

Новости Украины:В редакции нового Трудового кодекса, может позволить работодателю увольнять сотрудников по "ускоренной" программе.

В настоящие время не известно, какие правки намерены внести депутаты. По информации, которая появляется в СМИ, в новом трудовом кодексе может появиться пункт, который позволит работодателям увольнять своих сотрудников во время больничного, учебы или даже декрета, что по действующему Трудовому кодексу запрещено.

Експерты начали подозревать в этом намерении правительства Украины, лобизм со стороны транснациональных корпораций и крупных работодателей.

В профсоюзе выразили беспокойство такими шагами правительства и акцентируют на том, что это может привести к снижению качества трудового законодательства. Особенно это касается вопроса соцзащиты граждан.

По словам представителя Федерации профсоюзов, такие сигналы правительства и бизнеса, не предвещают ничего хорошего.

Напомним, в соответствии с нынешним законом, уволить сотрудника не так то и просто. Для этого необходимо либо "влепить" ему выговор, либо уволить по сокращению. Однако в этом случае, работника необходимо предупредить об этом за два месяца. Именно норма про два месяца и была камнем преткновения для работодателей, которые хотели расстаться с работником поскорее.