Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира

1 Волкер отметил, что Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным. Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать ее международные партнеры к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса, пока там остаются подконтрольные России силы.

2 В Верховную Раду Украины внесен проект госбюджета-2020. Законопроект о Государственном бюджете Украины на следующий год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. В ходе брифинга после заседания Кабмина, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук раскрыли некоторые подробности проекта Госбюджета. Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

3 В ОПУ рассчитывают, что мост в Станице Луганской откроется до 27 ноября. В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец, открытие должно состояться до 27 ноября.

4 Вся социальная помощь перейдет в управление Минсоцполитики. В проекте государственного бюджета на следующий год предполагается, что все социальные пособия перейдут в управление Министерства социальной политики.

5 В Харькове прошел первый Марш равенства. В Харькове прошел первый "ХарьковПрайд Марш", колонна из нескольких сотен участников прошла по центру города.

6 Спортсмен из Украины Жан Беленюк уверенно шагает к золоту Чемпионата мира. Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) вышел в 1/2 финала.

7 Представительница Чехии Каролина Плишкова стала победительницей теннисного турнира в Китае. Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований.

8 Сборная Испании уверенно завоевала золотые медали Чемпионата мира. В финальном поединке за золотые награды Чемпионата мира сошлись две испаноязычные страны - Испания и Аргентина.

9 Французский автогонщик Себастьен Ожье стал победителем Ралли Турции 2019. Действующий чемпион мира серии WRC Себастьен Ожье выиграл Ралли Турции, благодаря чему вышел на второе место в общем зачёте. Второе место по итогам этапа досталось Эсапекке Лаппи, тройку лучших замкнул Андреас Миккельсен.

10 Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил Отто Валлина. В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл Арене прошел большой вечер бокса Top Rank, в главном бою которого сразился эпатажный Тайсон Фьюри. Противостоял небитому Фьюри непобедимый шведский супертяж Отто Валлин.

11 15 сентября, внук британской королевы Елизаветы II праздновал день рождения. Представители Меган и Гарри, которые ведут их единственную страницу в Instagram, опубликовали коллаж из фотографий принца.

12 Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Сейчас она находится в реанимации. Звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением - медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.