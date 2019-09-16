Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира

Волкер отметил, что Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным.
Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать ее международные партнеры к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса, пока там остаются подконтрольные России силы.
В Верховную Раду Украины внесен проект госбюджета-2020.
Законопроект о Государственном бюджете Украины на следующий год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. В ходе брифинга после заседания Кабмина, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук раскрыли некоторые подробности проекта Госбюджета.
Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.
В ОПУ рассчитывают, что мост в Станице Луганской откроется до 27 ноября.
В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец, открытие должно состояться до 27 ноября.
Вся социальная помощь перейдет в управление Минсоцполитики.
В проекте государственного бюджета на следующий год предполагается, что все социальные пособия перейдут в управление Министерства социальной политики.
В Харькове прошел первый Марш равенства.
В Харькове прошел первый "ХарьковПрайд Марш", колонна из нескольких сотен участников прошла по центру города.
Спортсмен из Украины Жан Беленюк уверенно шагает к золоту Чемпионата мира.
Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) вышел в 1/2 финала.
Представительница Чехии Каролина Плишкова стала победительницей теннисного турнира в Китае.
Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований.
Сборная Испании уверенно завоевала золотые медали Чемпионата мира.
В финальном поединке за золотые награды Чемпионата мира сошлись две испаноязычные страны - Испания и Аргентина.
Французский автогонщик Себастьен Ожье стал победителем Ралли Турции 2019.
Действующий чемпион мира серии WRC Себастьен Ожье выиграл Ралли Турции, благодаря чему вышел на второе место в общем зачёте. Второе место по итогам этапа досталось Эсапекке Лаппи, тройку лучших замкнул Андреас Миккельсен.
Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил Отто Валлина.
В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл Арене прошел большой вечер бокса Top Rank, в главном бою которого сразился эпатажный Тайсон Фьюри. Противостоял небитому Фьюри непобедимый шведский супертяж Отто Валлин.
15 сентября, внук британской королевы Елизаветы II праздновал день рождения.
Представители Меган и Гарри, которые ведут их единственную страницу в Instagram, опубликовали коллаж из фотографий принца.
Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Сейчас она находится в реанимации.
Звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением - медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.
Прошел первый выпуск песеннего талант-шоу "Х-фактор".
Звездными тренерами в 10 сезоне стали такие популярные украинские певицы как Настя Каменских и Оля Полякова. Также судьями нового сезона развлекательного шоу стали неизменный Андрей Данилко ("Верка Сердючка"), и знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.