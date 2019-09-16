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Понедельник, 16.09.2019
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
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Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира

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Главные новости 15 сентября: Госбюджет-2020, Марш равенства в Харькове, Беленюк в полуфинале чемпионата мира
07:08 Сегодня Телеграф Фото: КМУ

Новости Украины:Волкер о "формуле Штайнмайера". Госбюджет-2020 и повышение минимальной зарплаты. Марш равенства в Харькове. Беленюк вышел в полуфинал чемпионата мира. Испания завоевала "золото" на ЧМ по баскетболу. Ожье стал победителем Ралли Турции. День рождения принца Гарри. Заворотнюк в реанимации.

  • 1

    Волкер отметил, что Украину не будут подталкивать к выборам на Донбассе, пока он будет оккупированным.

    Специальный представитель Государственного департамента США Курт Волкер заверил, что Украину не будут подталкивать ее международные партнеры к проведению выборов на оккупированных территориях Донбасса, пока там остаются подконтрольные России силы.

  • 2

    В Верховную Раду Украины внесен проект госбюджета-2020.

    Законопроект о Государственном бюджете Украины на следующий год внесен в Верховную Раду и передан на рассмотрение руководству парламента. В ходе брифинга после заседания Кабмина, глава Минфина Оксана Маркарова и премьер-министр Алексей Гончарук раскрыли некоторые подробности проекта Госбюджета

    Минимальная зарплата в проекте государственного бюджета-2020 заложена на уровне 4723 гривни.

  • 3

    В ОПУ рассчитывают, что мост в Станице Луганской откроется до 27 ноября.

    В районе Станицы Луганской в Луганской области продолжается восстановление моста через р. Северский Донец, открытие должно состояться до 27 ноября.

  • 4

    Вся социальная помощь перейдет в управление Минсоцполитики.

    В проекте государственного бюджета на следующий год предполагается, что все социальные пособия перейдут в управление Министерства социальной политики.

  • 5

    В Харькове прошел первый Марш равенства.

     

    В Харькове прошел первый "ХарьковПрайд Марш", колонна из нескольких сотен участников прошла по центру города.

  • 6

    Спортсмен из Украины Жан Беленюк уверенно шагает к золоту Чемпионата мира.

    Украинский борец Жан Беленюк на чемпионате мира по борьбе в Нур-Султане (Казахстан) вышел в 1/2 финала.

  • 7

    Представительница Чехии Каролина Плишкова стала победительницей теннисного турнира в Китае.

    Чешская теннисистка Каролина Плишкова, посеянная на турнире в Чжэнчжоу (Китай) под первым номером, одержала победу в финале соревнований.

  • 8

    Сборная Испании уверенно завоевала золотые медали Чемпионата мира.

    В финальном поединке за золотые награды Чемпионата мира сошлись две испаноязычные страны - Испания и Аргентина.

  • 9

    Французский автогонщик Себастьен Ожье стал победителем Ралли Турции 2019.

    Действующий чемпион мира серии WRC Себастьен Ожье выиграл Ралли Турции, благодаря чему вышел на второе место в общем зачёте. Второе место по итогам этапа досталось Эсапекке Лаппи, тройку лучших замкнул Андреас Миккельсен.

  • 10

    Тайсон Фьюри единогласным решением судей победил Отто Валлина.

    В ночь с 14 на 15 сентября в Лас-Вегасе на Ти-Мобайл Арене прошел большой вечер бокса Top Rank, в главном бою которого сразился эпатажный Тайсон Фьюри. Противостоял небитому Фьюри непобедимый шведский супертяж Отто Валлин.

  • 11

    15 сентября, внук британской королевы Елизаветы II праздновал день рождения.

    Представители Меган и Гарри, которые ведут их единственную страницу в Instagram, опубликовали коллаж из фотографий принца.

  • 12

    Врачи прекратили лечение Анастасии Заворотнюк. Сейчас она находится в реанимации.

    Звезда сериала Моя прекрасная няня осталась в московской клинике, но только под наблюдением - медики прекратили проводить специализированную терапию, которая не дала положительных результатов и лишь усугубляла состояние актрисы.

  • 13

    Прошел первый выпуск песеннего талант-шоу "Х-фактор".

     

    Звездными тренерами в 10 сезоне стали такие популярные украинские певицы как Настя Каменских и Оля Полякова. Также судьями нового сезона развлекательного шоу стали неизменный Андрей Данилко ("Верка Сердючка"), и знаменитый итальянский певец Алессандро Сафина.

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Харьков, Госбюджет, Баскетбол, Зарплата, Кабмин, Тайсон Фьюри, Минсоцполитики, Х-фактор, Анастасия Заворотнюк, Марш равенства, Станица-Луганская, Себастьен Ожье, Жан Беленюк, Каролина Плишкова, Курт Волкер, Отто Валлин.
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