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Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию

Украинские станции переливания крови могут отдать в концессию
00:20 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Facebook

Новости Украины:Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию станции переливания крови.

Председатель Комитета ВР по вопросам здоровья нации, медицинской помощи и медицинского страхования Михаил Радуцкий заявил, что Украина готова отдавать в концессию иностранным фирмам областные станции переливания крови.

Об этом он сказал, выступая на научно-практической конференции с международным участием "Актуальные вопросы промышленного производства препаратов крови".

"Концессия - это то, что позволит решить проблемы с заготовкой крови и вообще со станциями переливания крови в Украине и впустит инвесторов в Украину. Сегодня Украина готова отдавать в концессию станциии переливания крови, чтобы зашел инвестор и взял это в управление", - сказал Радуцкий .

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По его словам, в некоторых областях уже можно увидеть, как выглядят современные станции переливания крови.

"Мы хотим, чтобы все регионы имели такие современные станции", - подчеркнул Радуцкий.

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Минздрав, Концессия, Михаил Радуцкий, Переливание крови, Комитет Рады.
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