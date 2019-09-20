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Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки
Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки

Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки

Приметы и обряды на 19 сентября - День Луки
07:27 Сегодня Телеграф Фото:pixabay.com

Новости Украины:20 сентября православные христиане почитают память святого Луки, который был монахом и игуменом Спасовой обители.

Традиции на 20 сентября

В этот день заканчивалась уборка лука с огородов и начиналась торговля им. Считалось, что до этого дня лук нового урожая есть нельзя, иначе он посохнет. 

Лук - одно из самых сильных магических растений, он доступен всем и всегда. С его помощью делают заговор на булавку - один из самых сильных оберегов от сглаза, порчи, зависти и других отрицательных воздействий. 

Возьмите крупный лук, проткните его булавкой и читайте заговор так, чтобы ваше дыхание касалось выделяющейся части булавки: "Лук-борец, защиты венец, отврати от (имя) злые наделы, черта приделы. Защити, обереги, беду любую отврати. Ключ, замок, язык, аминь". Этот заговор на булавку использует в своей сути мощную оберегающую энергию лука - одного из самых сильных защитных растений, применяемых в магии. 

В магии лук используется для защиты и снятия порчи. Если замучили кошмары или существует опасение, что во сне человеком овладеют темные силы, надо взять одну или три луковицы, очистить их, разрезать пополам и положить у изголовья кровати. Делать так надо на протяжении семи ночей. Овощ, пролежавший ночь у постели, утром надо выбросить, но не в мусорное ведро, а в емкость с водой.

Приметы на 20 сентября

Если журавли летят высоко, не спеша и курлычут - будет стоять холодная осень.

Луковый урожай убирать поспешай.

На небе несколько дней подряд видны белые облака - к похолоданию, темные и черные - к дождю.

Осень - перемен восемь.

Осень прикажет, весна свое скажет.

Осень торопит - зима не ждет.

Лук - добро и в бою, и во щах.

Знаменательные события в истории: 20 сентября 2019 года

Если испечь раньше этого дня хоть одну луковицу, то он весь посохнет.

Много одежды на луке - быть зиме холодной.

Косы будут шелковы и туги от луковой мокрети и от луковой шелухи.

Холодную зиму предвещает обилие шелухи на луковицах.

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Заговор, Приметы, Обряды, 20 сентября, День Луки, Приметы на 20 сентября, Луки день.
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