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Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы

Указом от 2001 года сегодня в Украине отмечают День партизанской славы
11:02 Сегодня Телеграф УНН Фото: pixabay

Новости Украины:Сегодня в Украине отдают дань уважения участникам подпольно-партизанского движения во времена Второй мировой Войны.

Ежегодно 22 сентября в Украине отмечается День партизанской славы.

День партизанской славы установлен указом Президента Украины в 2001 году. Поэтому 22 сентября 2001 года, в день 60-й годовщины с начала подпольно-партизанского движения в Украине в годы Второй мировой войны, в стране впервые отмечался этот праздник.

День партизанской славы отмечается как дань всенародного уважения к тем, кто в суровое военное время боролся с фашистами в глубокому тылу врага.

6,2 тыс. партизанских отрядов и подпольных групп, которые насчитывали около миллиона людей, наносили ощутимые удары гитлеровским войскам на оккупированной территории, способствуя продвижению частей и соединений советской армии на запад.

За мужество и героизм, проявленные в борьбе с врагом, 200 тыс. партизан и подпольщиков награждены орденами и медалями, 223 из них получили звание Героя Советского Союза.

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Вторая мировая война, День партизанской славы.
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