Кто стал "самым сильным пожарным-спасателем": результаты соревнований (Фото)

В течение 21-го и 22-го сентября в центре Киева, на Крещатике, провели соревнования между командами спасателей со всей Украины и команд из Белоруссии, Польши и Литвы.
Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.
Отмечается, что всего на соревнованиях было зарегистрировано 143 участника.
По результатам индивидуальных забегов у женщин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - представительница команды Минского управления МЧС Республики Беларусь Бондаренко Наталья;
2-е место - представительница команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Оксана Чехместренко;
3-е место - представительница команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Виктория Кручок.
По результатам индивидуальных забегов у мужчин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - представитель команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Александр Баран;
2-е место - представитель команды УГСЧС Украины в Волынской области Мазурик Андрей;
3-е место - представитель команды МЧС Республики Беларусь Пашик Дмитрий.
Впервые в этом году была определена пятерка элиты, в которую вошли: Баран Александр (Украина), Мазурик Андрей (Украина), Пашик Дмитрий (Украина), Линденис Рокас (Литва) и Сечевых Сергей (Беларусь).
Также были награждены почетными медалями 8 девушек, которые сумели пройти всю дистанцию.
По результатам забегов в номинации "тандем" среди женщин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" Украины стали:
1-е место - представительницы ГУ ГСЧС Украины в г. Киев;
2-е место - представительницы Минского управления МЧС Республики Беларусь;
3-е место - представительницы ВПУ ЛГУ БЖД и НУ ГСЧС Украины в Винницкой области.
По результатам забегов в номинации "тандем" среди мужчин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области;
2-е место - команда "FIRE AND RESCUE LITHUANIA";
3-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.
По результатам забегов в номинации "тандем mix", победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - Минское управление МЧС Республики Беларусь;
2-е место - представители ВПУ ЛГУ БЖД;
3-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.
По результатам забегов в номинации "командная эстафета", победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области;
2-е место - команда "FIRE AND RESCUE LITHUANIA";
3-е место - Минское управление МЧС Республики Беларусь.
По результатам соревнований в общекомандном зачете победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:
1-е место - представители команды города Минск;
2-е место - представители команды города Киева;
3-е место - представители команды Ровенской области.
Таким образом, в упорной борьбе были определены сильнейшие и умелые спасатели - победители и призеры Международных соревнований "Самый сильный пожарно-спасатель".