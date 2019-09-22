Кто стал "самым сильным пожарным-спасателем": результаты соревнований (Фото)

Новости Украины:В столице определены победители Международных соревнований "Сильнейший пожарный-спасатель"

В течение 21-го и 22-го сентября в центре Киева, на Крещатике, провели соревнования между командами спасателей со всей Украины и команд из Белоруссии, Польши и Литвы.

Об этом сообщили в пресс-службе ГСЧС.

Отмечается, что всего на соревнованиях было зарегистрировано 143 участника.

По результатам индивидуальных забегов у женщин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - представительница команды Минского управления МЧС Республики Беларусь Бондаренко Наталья;

2-е место - представительница команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Оксана Чехместренко;

3-е место - представительница команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Виктория Кручок.

По результатам индивидуальных забегов у мужчин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - представитель команды Главного управления ГСЧС Украины в г.. Киеве Александр Баран;

2-е место - представитель команды УГСЧС Украины в Волынской области Мазурик Андрей;

3-е место - представитель команды МЧС Республики Беларусь Пашик Дмитрий.

Впервые в этом году была определена пятерка элиты, в которую вошли: Баран Александр (Украина), Мазурик Андрей (Украина), Пашик Дмитрий (Украина), Линденис Рокас (Литва) и Сечевых Сергей (Беларусь).

Также были награждены почетными медалями 8 девушек, которые сумели пройти всю дистанцию.

По результатам забегов в номинации "тандем" среди женщин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" Украины стали:

1-е место - представительницы ГУ ГСЧС Украины в г. Киев;

2-е место - представительницы Минского управления МЧС Республики Беларусь;

3-е место - представительницы ВПУ ЛГУ БЖД и НУ ГСЧС Украины в Винницкой области.

По результатам забегов в номинации "тандем" среди мужчин, победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области;

2-е место - команда "FIRE AND RESCUE LITHUANIA";

3-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Николаевской области.

По результатам забегов в номинации "тандем mix", победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - Минское управление МЧС Республики Беларусь;

2-е место - представители ВПУ ЛГУ БЖД;

3-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ивано-Франковской области.

По результатам забегов в номинации "командная эстафета", победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - Главное управление ГСЧС Украины в Ровенской области;

2-е место - команда "FIRE AND RESCUE LITHUANIA";

3-е место - Минское управление МЧС Республики Беларусь.

По результатам соревнований в общекомандном зачете победителями и призерами Международных соревнований "Самый сильный пожарный-спасатель" стали:

1-е место - представители команды города Минск;

2-е место - представители команды города Киева;

3-е место - представители команды Ровенской области.

Таким образом, в упорной борьбе были определены сильнейшие и умелые спасатели - победители и призеры Международных соревнований "Самый сильный пожарно-спасатель".