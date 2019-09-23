Скачать
Понедельник, 23.09.2019
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
Главные события 22 сентября: Аваков и Сойлу, заявления Порошенко, возможный импичмент Трампа
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
У Зеленского заявили о желании прекратить войну и реинтегрировать Донбасс
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Свитолина попробовала свои силы в новых видах спорта (Фото)
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019
Google посвятил Doodle осеннему равноденствию 2019

В столице СБУ накрыла очень прибыльный конвертцентр

Смотрите фото (3)
В столице СБУ накрыла очень прибыльный конвертцентр
10:36 Сегодня Телеграф УНИАН фото: ssu.gov.ua

Новости Украины:В Киеве сотрудники Службы безопасности Украины пресекли деятельность конвертационного центра с общим оборотом более 1 миллиард гривен в год.

Как сообщили в пресс-центре СБУ, группа дельцов организовала противоправный бизнес, который действовал с 2017 года.

"Злоумышленники по заказу "клиентов" осуществляли финансовые операции с использованием ряда фиктивных предприятий для незаконного обналичивания средств с целью уклонения от налоговой нагрузки и вывода денег в "теневой" сектор экономики. Среди заказчиков противоправных услуг были представители коммерческих структур реального сектора экономики Киевской области и ряд государственных предприятий", - говорится в сообщении.

Во время санкционированных следственных действий в Киеве в офисных помещениях, автомобилях и по месту жительства фигурантов дела правоохранители изъяли более 130 печатей фиктивных коммерческих структур, государственных предприятий и более 4 миллионов наличных в разных валютах в гривневом эквиваленте. Также выявлены учредительные, регистрационные документы и печати "оффшорных" компаний, которые использовали для вывода средств за рубеж, с последующим псевдоинвестированием и их легализацией через покупку движимого и недвижимого имущества.

За четыре года почти 400 боевиков сдались украинским властям

Кроме того, изъяты компьютерная техника, электронные ключи и носители информации, содержащие финансово-хозяйственную и бухгалтерскую документацию, подтверждающую противоправную деятельность.

В рамках уголовного производства, начатого по ч. 4 ст. 191 (присвоение, растрата имущества или завладение им путем злоупотребления служебным положением) Уголовного кодекса Украины, проводятся следственные действия.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий
Смотреть все фото к статье (3)

Все по теме:

СБУ, Конвертационный центр, Задержание.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Синоптики советуют готовиться к заморозкам
02 Операторам запретят снимать деньги со счетов абонентов без предупреждения
03 Порошенко: Я не боюсь никого и ничего
04 В Минобороны РФ не хотят думать о войне с Украиной
05 Xiaomi MIUI 11: теперь можно будет контролировать смартфоны своих близких (Фото)
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Курс валют 23 сентября: доллар и евро заметно подешевели
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Утром - весна, ночью - зима: прогноз погоды на 23 сентября
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
Ситуация в ООС ухудшилась, ранен украинский военный
&quot;Эмми&quot; 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
"Эмми" 2019 - список победителей в главных категориях (Видео)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь