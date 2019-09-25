"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра

Завтрашнюю погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада, на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода.
Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.
Отмечается, что на Западе, Севере и частично в центральных областях, а именно Винницкой, Черкасской, днем и в Кировоградской, Полтавской, ожидается дождь. Остальная территория Украины - без осадков.
Карта осадков 26 сентября
Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.
Карта ветров 26 сентября
Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, по Украине:
Ужгород – +16...+18, дождь
Львов – +16...+18, небольшой дождь
Ивано-Франковск – +17...+19, дождь
Тернополь – +17...+19, небольшой дождь
Черновцы – +18...+20, небольшой дождь
Хмельницкий – +18...+20, небольшой дождь
Луцк – +16...+18, дождь
Ровно – +16...+18, дождь
Житомир – +14...+16, дождь
Винница – +16...+18, дождь
Одесса – +17...+19, дождь
Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Херсон – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +16...+18, солнечно, без осадков
Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь
Черкассы – +14...+16, дождь
Чернигов – +13...+15, дождь
Сумы – +13...+15, небольшой дождь
Полтава – +15...+17, небольшой дождь
Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Донецк – +15...+17, небольшая облачность, без осадков
Луганск – +15...+17, небольшая облачность, без осадков
Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков
Киев – +14..+16, дождь
Погода 26 сентября
Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.
В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.
Народный прогноз погоды
"Корнильев день на дворе - всяк корешок в своей норе!",
"Корнилий святой - из земли корневище долой!".
К этому времени убирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы.
Если сегодня грач улетает - снег пойдет.