"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра

Новости Украины:В Украине сохранится прохладная погода с небольшими дождями и ночными заморозками на поверхности почвы.

Завтрашнюю погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада, на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что на Западе, Севере и частично в центральных областях, а именно Винницкой, Черкасской, днем и в Кировоградской, Полтавской, ожидается дождь. Остальная территория Украины - без осадков.

Карта осадков 26 сентября

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 26 сентября

Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, по Украине:

Ужгород – +16...+18, дождь

Львов – +16...+18, небольшой дождь

Ивано-Франковск – +17...+19, дождь

Тернополь – +17...+19, небольшой дождь

Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

Хмельницкий – +18...+20, небольшой дождь

Луцк – +16...+18, дождь

Ровно – +16...+18, дождь

Житомир – +14...+16, дождь

Винница – +16...+18, дождь

Одесса – +17...+19, дождь

Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Херсон – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +16...+18, солнечно, без осадков

Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь

Черкассы – +14...+16, дождь

Чернигов – +13...+15, дождь

Сумы – +13...+15, небольшой дождь

Полтава – +15...+17, небольшой дождь

Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Донецк – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Луганск – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

Киев – +14..+16, дождь

Погода 26 сентября

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.

Народный прогноз погоды

"Корнильев день на дворе - всяк корешок в своей норе!",

"Корнилий святой - из земли корневище долой!".

К этому времени убирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы.

Если сегодня грач улетает - снег пойдет.