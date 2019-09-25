"Бабьим летом" и не пахнет: прогноз погоды на завтра

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Среда, 25.09.2019
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17:11 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:В Украине сохранится прохладная погода с небольшими дождями и ночными заморозками на поверхности почвы.

Завтрашнюю погоду в большинстве областей Украины будет определять прохладная и влажная воздушная масса с запада, на востоке страны сохранится сухая, ночью холодная погода.

Об этом сообщили в пресс-службе Укргидрометцентра.

Отмечается, что на Западе, Севере и частично в центральных областях, а именно Винницкой, Черкасской, днем и в Кировоградской, Полтавской, ожидается дождь. Остальная территория Украины - без осадков.

Карта осадков 26 сентября

Ветер юго-восточный, на западе северо-западный, 5-10 м/с.

Карта ветров 26 сентября

Прогноз погоды на четверг, 26 сентября, по Украине:

  • Ужгород – +16...+18, дождь

  • Львов – +16...+18, небольшой дождь

  • Ивано-Франковск – +17...+19, дождь

  • Тернополь – +17...+19, небольшой дождь

  • Черновцы – +18...+20, небольшой дождь

  • Хмельницкий – +18...+20, небольшой дождь

  • Луцк – +16...+18, дождь

  • Ровно – +16...+18, дождь

  • Житомир – +14...+16, дождь

  • Винница – +16...+18, дождь

  • Одесса – +17...+19, дождь

  • Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +16...+18, солнечно, без осадков

  • Кропивницкий – +15...+17, небольшой дождь

  • Черкассы – +14...+16, дождь

  • Чернигов – +13...+15, дождь

  • Сумы – +13...+15, небольшой дождь

  • Полтава – +15...+17, небольшой дождь

  • Днепр – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Луганск – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Харьков – +15...+17, небольшая облачность, без осадков

  • Киев – +14..+16, дождь

Погода 26 сентября

Температура ночью 6-11° тепла, в западных и Одесской областях местами 12-15°, на Левобережье 1-5° тепла, в восточных, Днепропетровской и Запорожской областях на поверхности почвы заморозки 0-3°; днем 12-17° тепла, на западе, юге страны и Днепропетровской области 18-21°, на высокогорье Карпат 10-11°.

В Киеве ночью без осадков, днем дождь; температура ночью 8-10°, днем 12-14° тепла.

Народный прогноз погоды 

"Корнильев день на дворе - всяк корешок в своей норе!",

"Корнилий святой - из земли корневище долой!".

К этому времени убирают все корневые овощи: картофель, морковь, брюкву и так далее, кроме репы.

Если сегодня грач улетает - снег пойдет.

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Погода, Укргидрометцентр, Осень, Сентябрь, Прогноз погоды, Прогноз погоды на завтра, 26 сентября.
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