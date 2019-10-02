Именины (День Ангела) Игоря: значение имени и поздравления

Новости Украины:Мальчишка по имени Игорь — живой и подвижный ребенок. Он очень способен, хорошо учится, больше всего ему удается математика.

Имя Игорь имеет несколько версий происхождения. По самой распространенной версии имя Игорь скандинавского происхождения, произошло от мужского имени Ингвар, означающего "воин бога Инга", "хранитель бога–громовержца", "воинственный". Имя на Русь привезли варяги, и оно существовало в двух похожих формах: Игорь и Ингварь. В дальнейшем осталось только имя Игорь.

Игорь с детства подвижный, энергичный и физически развитый ребенок. Любит заниматься спортом. Но кроме этого еще и преуспевает в учебе, особенно хорошо ему даются точные науки. Школьные учителя всегда ценят его труд, поэтому он всегда получает хорошие отметки. Правда, Игори крайне нетерпеливы и могут бросить дело, так его и не окончив. Они упорно идут к цели, но могут остановиться на полпути, если почувствуют, что устали.

Характер у Игоря противоречивый. Он может быть как высшим начальником, так и просто служащим. Все зависит от того, сколько сил он приложит на пути к цели. У него всегда много друзей, особенно женского пола. Работать для Игоря лучше в команде, так как самостоятельно ему всегда сложнее. Намного проще действовать по уже отведенной роли в команде или коллективе.

У него всегда много женщин, из которых он может выбрать будущую жену. В семье любит быть главным. Кроме этого они очень ревнивы и хотят, чтобы их жены всегда были рядом. Часто свое мнение считают единственно верным.

Судьба: Игорь стоек в несчастьях и всегда воспринимает их как нечто временное и преходящее. Именно поэтому его невозможно выбить из седла и вообще "переломить" - он поднимется вновь и вновь. Ему свойственно испытывать судьбу, его влечет риск, ведь по натуре он игрок. Дорого ему обходится и неосмотрительность в разговоре. Беда в том, что иногда Игорь говорит и делает, а уж потом думает.

Поздравления

Как хочется тебя сегодня поздравить с этим замечательным праздником, днем твоих именин, Игорь! Пусть удача сопутствует на нелегком жизненном пути, а в твой дом приходят только любовь, дружба и счастье. Пусть небесный хранитель укроет крылом от всех невзгод и горестей, а его молитва будет услышана на небесах. С Днем Ангела!

С днем именин тебя я поздравляю,

Счастья, любви и удачи желаю.

С гордой головой по жизни, Игорек, иди

Только радости от судьбы жди.

Желаю счастья и здоровья.

Пусть толстым будет кошелек.

Желаю жить тебе без горя.

Все будет классно, Игорек!

Пускай во всем, что ты захочешь,

Тебя настигнет благодать.

Пускай судьба по жизни будет

Все лучшее тебе давать.

Игорь, я тебе желаю,

Ярко жить, не унывая,

Чтоб обиды и потери

Не стучались в твои двери.

Каждый день живи как в сказке,

Окруженный только лаской,

И за хвост лови успех,

Чтобы быть счастливей всех!

С Днем Ангела, дорогой Игорь! Пусть небесный хранитель станет надежным и верным спутником, который всегда поддержит и поможет.

Игорь, парень ты отличный,

Пусть тебе всегда везет.

Пусть успех и в жизни личной

Путь к тебе быстрей найдет.

Я желаю оптимизма,

Достиженья всех вершин,

Счастья и друзей надежных,

Сам люби и будь любим.

Игорек, спешу поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Пусть всегда желание будет

Двигаться вперед, мечтать.

Ставь всегда большие цели,

Никогда не отступай,

Будь любим и в дружбе верен,

Никогда не унывай.

Игорь, твое имя значит «воинственный». Ты действительно превосходный воин, твои победы в жизни значимы и честны. Но, мой друг, ты обладаешь еще и добротой и отзывчивостью, пониманием и нежностью, что делает тебя настоящим мужчиной. Так пусть же все эти качества и дальше гармонично в тебе сочетаются, а твоя жизнь станет красивым романом. С именинами!

Игорь, мы хотим поздравить

С праздником тебя сейчас,

Ты достоин только счастья,

Улыбнись, порадуй нас,

От души тебе желаем

Процветанья и чудес,

Пусть в делах и начинаньях

Будет видимый прогресс!

Игорь, будь счастливей всех,

Для того есть сто причин!

Ждет тебя во всем успех,

Будь лишь номером "один"!

Каждый день, и в зной, и в стужу

Пусть удача будет рядом!

Наполняй все время душу

Положительным зарядом!

Только преданных друзей

И любви желаю вечной!

Будь здоров и не болей!

Пусть все будет безупречно!

С праздником именин, дорогой Игорь! Пожелать хочу много, но главное, чтобы ты всегда радовался и любил свою жизнь. Чтобы твои родные и близкие люди были здоровы и счастливы, чтобы солнце согревало тебя своим теплом, а его лучи освещали твой путь. Будь мудрым и помни, что судьба в твоих собственных руках. И пусть ангел-хранитель поможет сделать каждый твой день незабываемым. С Днем Ангела!

Я желаю, чтоб не гаснул

В твоем сердце огонек.

Будь здоровым и счастливым,

Славный парень Игорек.

Я больших тебе свершений

Пожелаю в этот день.

Двигаться к мечте заветной

Пусть тебе не будет лень.

Будут пусть всегда с тобою

Те, кто дорог и любим.

Я желаю, чтоб заботой

Своих близких был храним.

Хочется сказать тебе приятные слова,

Чтоб у женщин от тебя кружилась голова.

Чтобы был всегда любим, не одинок,

И мечты твои сбывались, Игорек.

Имя знатное, ты словно князь у нас,

Хочется чтоб был счастливым каждый час.

Пусть улыбка твоя радует уста,

И хорошее случалось неспроста.

Твоя жизнь достойна того, чтобы стать примером. Замечательная семья, хорошая работа, верные друзья – все это мечта любого человека, которую ты сделал реальностью. И в этом тебе, без сомнений, помог твой ангел-хранитель. Он оберегал и советовал, помогал и поддерживал, указывал путь даже в самых безвыходных ситуациях. Так пусть он будет рядом всю твою долгую и прекрасную жизнь. С именинами, дорогой Игорь!