Данилюк призывает Богдана уйти в отставку

Новости Украины:Бывший глава СНБО Александр Данилюк рассказал о причинах, повлекших за собой его отставку.

Последней каплей, которая привела к отставке Александра Данилюка с должности секретаря СНБО, стала ситуация с ПриватБанком и влияние Андрея Богдана, который был адвокатом Игоря Коломойского, на президента.

Об этом бывший глава Совбеза заявил в интервью ВВС News Украина.

"Было несколько факторов (повлекших увольнение - ред.), но последней каплей были события вокруг ПриватБанка. В течение последних недель произошли события, которые вызвали огромный резонанс. Это касается и обысков в ПриватБанке, и поджога машины и дома Валерии Гонтаревой. Также есть определенный прогресс в судах. То есть была такая концентрация событий, которая послала очень негативный сигнал. И я, как человек, который поставил на кон свою репутацию во время предвыборной кампании, когда заявлял, что буду делать все, чтобы влияние Коломойского в Украине был ограниченным, конечно, я не мог на это не реагировать. Это был вопрос не только репутации, это был вопрос ценностей. И поэтому это стало последней каплей ", - заявил Данилюк.

Отвечая на вопрос, говорил ли он об этом с президентом Владимиром Зеленским, Данилюк отметил, что имел с ним разговор даже во время предвыборной кампании.

"Когда конкретные люди, которые во время национализации представляли интересы олигарха (Игоря Коломойского - ред.), пытались формировать позицию президента (тогда еще кандидата) относительно этого процесса. И моя позиция проста, я даже озвучил ее публично. Потому что мы были по разные стороны баррикад и мы все равно имеем конфликт интересов, мы не можем втягивать президента в этот вопрос, вообще никак ", - отметил Данилюк.

По его мнению, поскольку Богдан, как бывший адвокат Коломойского, не может избегать конфликта интересов, то должен уйти в отставку.

"Я считаю, что если мы говорим о конфликте интересов, то Богдан должен написать уже не шуточное, а реальное заявление, как это сделал я. И все. Это была бы профессиональная позиция ", - убежден ексчиновник.