Среди украинцев растет спрос на страхование жизни

Новости Украины:Украинцы стали чаще страховать свою жизнь.

За 1 полугодие 2019 было застраховано 2,07 миллиона физических лиц - это на 62,6% больше по сравнению с аналогичным периодом 2018 года.

Об этом сообщает Finbalance со ссылкой на данные Нацкомиссии, осуществляющей госрегулирование в сфере финансовых услуг.

Отмечается, что по состоянию на 30 июня 2019 на рынке работали 26 компаний, осуществляющих страхование жизни (по состоянию на 30 июня 2018 их было 31).

Валовые страховые платежи (премии, взносы) этих компаний по состоянию на 30 июня 2019 составили 2,1 млрд грн - это на 20,7% больше, чем по состоянию на 30 июня 2018 (1,73 млрд грн).

"Из указанной суммы 2 млрд грн поступили от физлиц, а 80,7 млн грн - от юрлиц. Объем выплат составил 284,6 млн грн", - говорится в сообщении.

Подчеркивается, что по состоянию на 30 июня 2019 года количество застрахованных физических лиц увеличилось до 4,74 млн человек (на 30 июня 2018 было 4,08 млн человек).