"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября

11 октября в Украине ожидается переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - передает Укргидрометцентр. Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.
В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.
Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже на выходных в Украине ожидается потепление, а на Покрову и вовсе будет 20-25 градусов тепла.
Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, по Украине:
Ужгород – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Львов – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +14..+16, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Луцк – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Ровно – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Одесса – +17...+20, дожди
Николаев – +17...+19, дожди
Херсон – +16...+18, дожди
Симферополь – +17...+19, дожди
Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Днепр – +15...+17, дожди
Запорожье – +15...+17, дожди
Донецк – +14...+16, дожди
Луганск – +13...+15, дожди
Харьков – +14...+16, дожди
Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:
Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Тернополь – +17..+19, переменная облачность, без осадков
Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков
Хмельницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Ровно – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков
Херсон – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Симферополь – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков
Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Запорожье – +16...+18, переменная облачность, без осадков
Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков
Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков
Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков
В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°.