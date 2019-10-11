"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября

Новости Украины:Уже в ближайшее время в Украину вернется тепло.

11 октября в Украине ожидается переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - передает Укргидрометцентр. Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°.

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже на выходных в Украине ожидается потепление, а на Покрову и вовсе будет 20-25 градусов тепла.

Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, по Украине:





Ужгород – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Львов – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +14..+16, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Луцк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Ровно – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Одесса – +17...+20, дожди

Николаев – +17...+19, дожди

Херсон – +16...+18, дожди

Симферополь – +17...+19, дожди

Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +15...+17, дожди

Запорожье – +15...+17, дожди

Донецк – +14...+16, дожди

Луганск – +13...+15, дожди

Харьков – +14...+16, дожди

Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:





Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Тернополь – +17..+19, переменная облачность, без осадков

Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

Хмельницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Ровно – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

Херсон – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Симферополь – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Запорожье – +16...+18, переменная облачность, без осадков

Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°.