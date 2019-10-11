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"Бабье лето на пороге": прогноз погоды на 11-12 октября
09:21 Сегодня Телеграф Фото: pixabay

Новости Украины:Уже в ближайшее время в Украину вернется тепло.

11 октября в Украине ожидается переменная облачность. В южных и восточных областях дожди, на остальной территории без осадков. Ветер преимущественно юго-западный, 5-10 м/с", - передает Укргидрометцентр. Температура днем 13-18° тепла, в южной части 15-20°; на высокогорье Карпат на протяжении суток 2-7° тепла.

В Киеве в четверг без осадков. Ветер юго-западный, 7-12 м/с, днем отдельные порывы 15-20 м/с. Температура ночью 6-8°, днем 15-17°. 

Синоптик Наталья Диденко рассказала, что уже на выходных в Украине ожидается потепление, а на Покрову и вовсе будет 20-25 градусов тепла. 

Прогноз погоды на пятницу, 11 октября, по Украине:


  • Ужгород – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +14..+16, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +17...+20, дожди

  • Николаев – +17...+19, дожди

  • Херсон – +16...+18,  дожди

  • Симферополь – +17...+19,  дожди

  • Кропивницкий – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +15...+17, дожди

  • Запорожье – +15...+17, дожди

  • Донецк – +14...+16, дожди

  • Луганск – +13...+15, дожди

  • Харьков – +14...+16, дожди

  • Киев – +15...+17, переменная облачность, без осадков

Прогноз погоды на субботу, 12 октября, по Украине:


  • Ужгород – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Львов – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Ивано-Франковск – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Тернополь – +17..+19, переменная облачность, без осадков

  • Черновцы – +18...+20, переменная облачность, без осадков

  • Хмельницкий – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Луцк – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Ровно – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Житомир – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Винница – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Одесса – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Николаев – +17...+19, переменная облачность, без осадков

  • Херсон – +16...+18,  переменная облачность, без осадков

  • Симферополь – +16...+18,  переменная облачность, без осадков

  • Кропивницкий – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Черкассы – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Чернигов – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Сумы – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Полтава – +14...+16, переменная облачность, без осадков

  • Днепр – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Запорожье – +16...+18, переменная облачность, без осадков

  • Донецк – +15...+17, переменная облачность, без осадков

  • Луганск – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Харьков – +13...+15, переменная облачность, без осадков

  • Киев – +16...+18, переменная облачность, без осадков

В выходные, 12-13 октября, синоптики обещают без осадков. Ветер юго-западный и западный, 5-10 м/сек. Температура 12 октября ночью 4-9° тепла, днем 13-18°, в Одесской области, Закарпатье и Прикарпатье до 21°.

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Укргидрометцентр, Прогноз погоды, Бабье лето, Прогноз погоды на 11 октября, Прогноз погоды на 12 октября.
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