НАПК утвердило результаты проверок почти 50 деклараций

Новости Украины:НАПК приняло 46 решений о результатах проверок деклараций.

НАПК утвердило результаты проверок 46 полных деклараций, среди которых — декларации главы Государственной таможенной службы Максима Нефедова, замминистра внутренних дел Татьяны Ковальчук и первого заместителя министра культуры Светланы Фоменко.

Об этом сообщает пресс-служба НАПК.

"11 октября НАПК приняло 46 решений о результатах полных проверок деклараций", - говорится в сообщении.

Отмечается, что проверки 24 из утвержденных на этом заседании деклараций были начаты по результатам отбора Системой логического и арифметического контроля (ЛАК).

Уточняется, что полные проверки 10 из этих деклараций начаты по сообщениям от обличителей: факты подтвердились в пяти случаях.

Еще 9 деклараций были проверены по сообщениям от правоохранительных органов: приведенные факты подтвердились в 4 случаях.

Проверки 3 деклараций были начаты на основании ст. 50 Закона Украины «О предупреждении коррупции».

В частности, были приняты решения о результатах полных проверок декларации, представленной Максимом Нефедовым, первым заместителем министра экономического развития и торговли Украины, за 2017 (исправленной), который сейчас занимает должность председателя Государственной таможенной службы.

Также НАПК утвердило результаты проверки заместителя министра внутренних дел Татьяны Ковальчук (2015 год) и первого заместителя министра культуры Светланы Фоминой (2015 год, исправленной).

Утверждены и результаты проверок деклараций ряда действующих и бывших депутатов Верховной Рады, депутатов городских советов, поселковых советов, областных советов, судей и других.